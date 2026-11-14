Reforma tributaria: Gobierno no cede en eliminación del IVA al Centro Democrático

El Gobierno Nacional mantiene su postura frente a las demandas del Centro Democrático en Rionegro. La negociación sobre la reforma tributaria y el IVA a la canasta familiar continúa sin cambios inmediatos en las políticas fiscales propuestas.

La discusión sobre la reforma tributaria en Colombia permanece en un punto de inflexión crítico tras una reunión estratégica celebrada en Rionegro, Antioquia. En este encuentro participaron congresistas de la subcomisión del Centro Democrático, junto con figuras de alto nivel del Ejecutivo como el vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro del Interior, Alejandro Ordoñez. El exmandatario Álvaro Uribe también estuvo presente, marcando la importancia política del diálogo.

A pesar de que el encuentro concluyó con un tono amable entre las partes, el Gobierno Nacional no ha presentado ninguna concesión inmediata respecto a las solicitudes principales del Centro Democrático. La postura oficial se mantiene firme en no eliminar el Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) para la canasta familiar, los insumos agropecuarios y la medicina prepagada, elementos clave en la agenda del partido de oposición.

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Detalles de la Negociación Fiscal en Rionegro

La sesión en Rionegro sirvió como plataforma para exponer las diferencias estructurales entre el Ejecutivo y la oposición parlamentaria. El Centro Democrático ha insistido en la necesidad de ajustar la carga impositiva para ciertos sectores sensibles de la economía colombiana. Sin embargo, las autoridades del Ministerio de Hacienda y la Presidencia han rechazado estas enmiendas específicas, argumentando la necesidad de mantener la recaudación para financiar el presupuesto público.

Los participantes salieron de la conversación con la ilusión de que el Gobierno Nacional está considerando un alivio fiscal para los ciudadanos. No obstante, esta expectativa no se ha materializado en cambios concretos en el texto legislativo actual. La tensión entre la búsqueda de alivio tributario y la estabilidad fiscal del Estado sigue siendo el eje central de este debate parlamentario.

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Posiciones del Centro Democrático y Uribe

Para conseguir los recursos que busca el Gobierno con el IVA, el uribismo les propuso ampliar el régimen simple a los tres días sin IVA para los colombianos. El expresidente Álvaro Uribe destacó que la delegación presentó una serie de propuestas, calificándolas como algunas disruptivas en el ámbito de la política tributaria actual. Estas iniciativas buscan modificar la base imponible para proteger a los consumidores y a la producción local.

La periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación, observó que la estrategia del Centro Democrático intenta equilibrar la crítica política con la oferta de alternativas viables. La presentación de estas propuestas disruptivas demuestra la intención del partido de no solo bloquear, sino también construir marcos regulatorios alternativos para la economía nacional.

Impacto en el Mercado y Próximos Pasos

La falta de acuerdo en la eliminación del IVA a la canasta familiar tiene implicaciones directas para la inflación y el poder adquisitivo de las familias colombianas. Los insumos agropecuarios, que también están sujetos a este impuesto, representan un costo significativo para el sector agrícola. La continuidad de estas políticas afectará los precios al consumidor en los próximos meses, manteniendo la presión sobre los hogares de menores ingresos.

Los próximos pasos legislativos dependerán de la capacidad del Gobierno Nacional para negociar con otros sectores políticos o de proceder con la votación bajo su mayoría. La subcomisión del Centro Democrático continuará monitoreando la situación, mientras el Ejecutivo mantiene su postura de no ceder en la estructura del impuesto al valor agregado. El equilibrio entre la necesidad fiscal y el alivio social sigue siendo el desafío principal en la agenda política del país.