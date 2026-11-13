Reformas electivas: Inteligencia artificial y voto premiado en el Congreso

El Congreso debate leyes sobre IA y estímulos al voto que podrían regir en 2027. Las reformas al CNE y la doble militancia buscan modernizar el sistema electoral sin alterar reglas justo antes de las urnas.

Las reformas electivas avanzan en las comisiones primeras, aunque la mayoría está a la espera de ser debatida. En caso de que en los próximos meses se aprueben algunos de estos, muy poco se aplicaría en las elecciones regionales y locales de octubre del 2027 porque el calendario ya comenzó y en política hay un acuerdo, no escrito, que no se deben cambiar las reglas de juego un año antes de acudir a las urnas.

Uso de IA y doble militancia

En la Comisión Primera de Cámara espera ponencia para primer debate un proyecto de ley estatutaria que establece condiciones de uso de la inteligencia artificial en las actividades políticas. Establece, por ejemplo, que la utilización de una recreación realista de la imagen o la voz de una persona para presentar declaraciones, actuaciones o respaldos políticos requerirá su autorización previa.

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Así mismo, quien publique una comunicación política que contenga imágenes, audios o videos sintéticos susceptibles de ser percibidos como registros auténticos deberá advertir que fueron generados o alterados mediante inteligencia artificial. En caso de ser aprobada esta disposición, es posible que entre en vigor en las próximas elecciones regionales porque la campaña comienza el 30 de junio.

Excepciones para candidaturas

En esta misma célula legislativa hay un proyecto de ley con ponencia para primer debate para precisar el alcance de la prohibición de doble militancia, incorporando una excepción aplicable a los candidatos para cargos uninominales mediante coaliciones de partidos y movimientos políticos. Determina que los candidatos a gobernación o alcaldía de coalición podrán manifestar su respaldo a aspirantes de cualquiera de las colectividades que integran la coalición que los respalda.

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En la Comisión Primera del Senado fue radicada una iniciativa con el mismo propósito. En caso de ser aprobada esta excepción a la prohibición de la doble militancia, es posible que entre en vigor en las próximas elecciones regionales porque la inscripción de candidatos comienza el 30 de junio.

Cambios en la conformación del CNE

En la Comisión Primera de Cámara hay un proyecto de reforma constitucional para modificar la elección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) para fortalecer la autonomía e imparcialidad de este organismo. Los nueve magistrados que componen el CNE son elegidos por el Congreso en pleno para un período de 4 años, lo cual le da un tinte político a esta escogencia.

Lo que propone este proyecto es que sea por un concurso de méritos para conformar una lista de 30 elegibles. De dicha lista, la Corte Suprema de Justicia elegirá tres, la Corte Constitucional tres y el Consejo de Estado tres. Sin embargo, esta iniciativa seguramente se hundirá porque debe superar cuatro debates este año en primera vuelta por ser una reforma constitucional, pero ya no alcanza el tiempo.

Estímulos y reconocimiento de gastos

En la Comisión Primera de Cámara hay un proyecto para un nuevo estímulo a los ciudadanos con el fin de incentivar el ejercicio del voto, que ya cuenta con ponencia para primer debate. Propone que quien haya ejercido el derecho al sufragio se beneficiará por los dos años siguientes de una rebaja del 10 % en el valor del impuesto predial de hasta tres propiedades.

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Si es aprobada esta iniciativa, podría aplicarse en octubre del 2027 porque, como es obvio, los votantes tienen derecho a los estímulos que contempla la ley después de los comicios. Por otro lado, en la Comisión Primera del Senado hay un proyecto con ponencia para primer debate orientado a garantizar el reconocimiento de la reposición de gastos de campaña por votos válidos obtenidos en las elecciones de miembros de las Juntas Administradoras Locales.

Así mismo, en la Comisión Primera del Senado espera debate un proyecto que establece sanciones por la renuncia extemporánea de candidaturas a cargos y corporaciones de elección popular. Aplica a quienes renuncien con posterioridad al inicio de la impresión masiva del material electoral.

En general, los proyectos de este tipo radicados a partir del pasado 20 de julio, cuando fue instalado el Congreso y comenzó la primera legislatura, buscan llenar vacíos en la norma, corregir aspectos procedimentales de la campaña y de la escogencia de candidatos, hacer ajustes al Consejo Nacional Electoral, entre otros. Estas modificaciones no se han podido hacer porque no es fácil que el Legislativo haga cambios en materia política porque lo que hay, incluso las fallas que se presentan, en algunos casos pueden ser beneficiosas para los candidatos y los partidos.

Cabe señalar que la última gran reforma política se hizo en el año 2009, desde entonces, uno a uno, han sido archivados proyectos para hacer ajustes. En tanto, el Código Electoral con el que cuenta el país es anterior a la Constitución del 91 y, como consecuencia, no recoge los cambios que se han dado en todo este tiempo en materia política. En 2024, la Corte Constitucional tumbó una iniciativa en ese sentido por vicios de trámite.