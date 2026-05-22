La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR continúa reforzando su estrategia para garantizar el acceso al agua en la región mediante la implementación de desalvaderos des – UPS. Esto se logra a través de la protección y conservación de los recursos naturales, lo que ha dejado marcos beneéficos para el desarrollo agrario y ganadero en la región. Como parte del programa, la siembra de árboles nativos y frutales, la implementación de prácticas de agricultura de conservación y sistemas silvopastoriles ha benefitado a productores en municipios como Buenavista, Caldas, Ráquira, San Miguel de Sema, Carmen de Carupa, Cucunubá, Fúquene, Guachetá, Lenguazaque, Susa, Sutatausa, Tausa, Ubaté, Agua de Dios, Girardot, Guataquí, Jerusalén, Nilo, Ricaurte y Tocaima. Este programa es un ejemplo de cómo abordar los desafíos ambientales y sociales a través de estrategias sostenibles y la conservación de la naturaleza en la región. Con una inversión cercana a los 39.000.000.000 millones de pesos, el programa ha logrado: - 1.485 hectáreas restauradas - 248.000 árboles nativos y frutales plantados - 1.615 biofábricas desarrolladas - 1.000 reservorios construidos y reconstruidos - 58.000 m³ de agua lluvia recolectados, logrando un impacto positivo y sostenible en la región

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR continúa reforzando su estrategia para garantizar el acceso al agua en la región mediante la implementación de desalvaderos des – UPS, lo que permitirá a las comunidades almacenar agua en épocas de lluvia y contar con este recurso durante todo el año.

El programa busca promover acciones que ayuden a mitigar los efectos del cambio climático, la contaminación ambiental y la degradación de los suelos en el territorio. El programa, enfocado en impulsar prácticas de ganadería sostenible y agricultura de conservación, ha beneficiado a productores en municipios como Buenavista, Caldas, Ráquira, San Miguel de Sema, Carmen de Carupa, Cucunubá, Fúquene, Guachetá, Lenguazaque, Susa, Sutatausa, Tausa, Ubaté, Agua de Dios, Girardot, Guataquí, Jerusalén, Nilo, Ricaurte y Tocaima.

‘Gracias a esta estrategia seguimos trabajando por el fortalecimiento del sector agropecuario, promoviendo prácticas más sostenibles que reduzcan el impacto ambiental y permitan una relación más armónica con los ecosistemas. Con la puesta en marcha de este proyecto alrededor de 120 mil litros de agua pueden ser almacenados en los reservorios instalados en cada finca, lo que equivale a llenar 6 piscinas pequeñas de 20 mil litros cada una.

Con esta cantidad de agua, los productores pueden abastecer durante aproximadamente seis meses a 10 animales, además de cubrir necesidades domésticas y de riego en sus fincas. Esta iniciativa se enfoca en proteger y conservation de los recursos naturales, lográndose resultados como la restauración de 1.485 hectáreas, la plantación de 248. 000 árboles nativos y frutales, el desarrollo de 1.615 biofábricas, la construcción de 1.000 reservorios y la recolección de 58.000 m³ de agua lluvia, todo esto con una inversión cercana a los 39.000.000.000 millones de pesos, destinados a la conservación ambiental y al fortalecimiento del campo en Cundinamarca.

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR ha iniciado una nueva estrategia para abordar los desafíos ambientales y sociales de la región. Esto se logra gracias a la implementación desalvaderos des – UPS, que permiten almacenar agua en épocas de lluvia y garantizar su acceso durante todo el año. El programa busca promover una agricultura más sostenible y reducir el impacto ambiental en la región.

Información clave: El programa ha beneficiado a más de 10.000 productores agrícolas y ganaderos de la región. Destina reclamos de- 20 mil litros de agua por persona al día para alimentar a las familias. La implementación des – UPS permitirá a las comunidades contar con agua durante todo el año y no sólo en épocas de lluvia.

Este es un llamado a la acción para todos los sectorales que busquen abordar más allá el cambio climático, para invertir en soluciones sostenibles y proteger el medio ambiente. El programa seguirá trabajando al costo de ^^39.000.000.000 de dólares en la conservación y el fortalecimiento del campo en Cundinamarca. Fuente: (No ha sido proporcionado) queer ignore(d/no info) 挺





ElNuevoSiglo / 🏆 5. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pacifico Agua Conservación Acceso Reforzar Cundina

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Repueblan 10 millones de abejas en zonas de CundinamarcaLa estrategia nació como respuesta a las afectaciones generadas por la expansión de la frontera agrícola

Read more »

CAR Cundinamarca pide ahorro de agua ante posible fenómeno del Niño de 9 mesesLa CAR Cundinamarca advierte sobre un posible fenómeno del Niño de 9 meses y pide activar planes de contingencia ante el riesgo de desabastecimiento.

Read more »

Medicina Legal confirma plenamente que el cuerpo hallado en Apulo, Cundinamarca, es el de Yulixa TolozaTodavía falta que el instituto establezca información clave como la hora y la causa exactas de la muerte de la mujer.

Read more »

Medicina Legal confirmó que cuerpo hallado en Cundinamarca es el de Yulixa TolozaLa determinación de la causa y manera de muerte podría tardar varios días, según informó el director del Instituto.

Read more »