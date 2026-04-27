Refuerzan medidas de seguridad en Cali y Palmira tras ataques terroristas

Tras los recientes ataques terroristas en Cali y Palmira, las autoridades implementan patrullajes mixtos, controles viales y operaciones ofensivas en zonas rurales para prevenir nuevos incidentes y garantizar la seguridad de la población. El Ejército y la Policía trabajan en conjunto para neutralizar grupos armados y mantener el orden público en la región.

Tras los ataques terroristas registrados en Cali y Palmira el pasado viernes, las autoridades han implementado una serie de medidas de seguridad para prevenir nuevos incidentes y garantizar la tranquilidad de la población.

Entre las acciones más destacadas se encuentran los patrullajes mixtos de la Policía y el Ejército en los principales corredores viales de ambas ciudades, con el objetivo de inspeccionar vehículos y evitar cualquier alteración al orden público. Según un comunicado del Ejército, estas operaciones incluyen la verificación de antecedentes, la toma de establecimientos de entretenimiento nocturno y la instalación de puestos de control estratégicos para fortalecer la seguridad en Santiago de Cali.

Además, se han desplegado acciones ofensivas en las zonas rurales de Cali, Jamundí y Palmira, con el fin de neutralizar a los grupos armados organizados que buscan generar zozobra en las comunidades. El general Juan Rendón, comandante (e) de la Tercera División del Ejército, explicó que estas medidas buscan prevenir el delito, ejercer el control institucional y brindar tranquilidad a la ciudadanía.

También destacó que se mantiene un despliegue operacional activo en el departamento del Cauca, especialmente en municipios como Corinto y Caloto, donde se han sostenido combates contra grupos armados. Estas acciones reflejan el compromiso de las fuerzas de seguridad por mantener la presencia institucional en todo el territorio y proteger a la población de posibles amenazas.

La coordinación entre la Policía y el Ejército ha sido clave para implementar estas estrategias, que buscan no solo reaccionar ante los hechos delictivos, sino también prevenirlos mediante una presencia constante en las zonas más vulnerables. La población ha sido llamada a colaborar con las autoridades y reportar cualquier actividad sospechosa que pueda ayudar a desarticular redes criminales.

Mientras tanto, las autoridades continúan evaluando la situación para ajustar las medidas de seguridad según sea necesario y garantizar un entorno seguro para todos los habitantes de la región





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