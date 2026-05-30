Refuerzan seguridad en Antioquia para elecciones presidenciales

Las autoridades desplegarán 14 mil efectivos en Antioquia, Córdoba y Chocó para proteger los comicios. Se mantienen operaciones contra disidencias del Frente 36, con recompensas por alias Primo Gay y alias Macho Viejo.

Las autoridades nacionales y regionales ultimaron los detalles del dispositivo de seguridad que acompañará las elecciones presidenciales de este domingo en Antioquia . Durante un consejo de seguridad realizado en Rionegro, se revisaron las acciones contempladas en el Plan Democracia y se anunció un amplio despliegue de la Fuerza Pública para garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral.

La estrategia busca prevenir alteraciones del orden público, proteger los puestos de votación y garantizar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto en condiciones de tranquilidad y seguridad. El plan contempla la articulación de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, las autoridades locales y los organismos de inteligencia. Uno de los principales focos de atención es la subregión del Bajo Cauca antioqueño, donde persisten amenazas por parte de grupos armados ilegales que mantienen presencia en varios municipios.

Las autoridades indicaron que los dispositivos de control, vigilancia y reacción estarán activos antes, durante y después de las votaciones para responder de manera oportuna a cualquier eventualidad que pueda presentarse en los municipios considerados de mayor riesgo. Cerca de 14 mil integrantes de la Fuerza Pública estarán desplegados en Antioquia, Córdoba y Chocó.

Este contingente tendrá la misión de custodiar los puestos de votación, acompañar el traslado del material electoral y mantener presencia en corredores estratégicos donde históricamente se han registrado problemas de orden público. La presencia de uniformados también busca brindar confianza a los ciudadanos para que participen masivamente en los comicios. Las autoridades han reiterado que existe un monitoreo permanente de la situación de seguridad en las diferentes subregiones y que se han dispuesto capacidades especiales para atender cualquier amenaza.

Durante su visita a Antioquia, el ministro también se refirió a las operaciones que adelantan las autoridades contra integrantes de las disidencias del Frente 36 de las Farc. Entre los objetivos prioritarios se encuentra alias Chala, un cabecilla al que se le atribuyen múltiples delitos en la región.

El ministro reiteró el llamado a la ciudadanía para suministrar información que permita ubicar a este cabecilla y a otros integrantes de la estructura criminal, entre ellos alias Primo Gay y alias Macho Viejo. Por alias Primo Gay las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 640 millones de pesos, mientras que por alias Macho Viejo la recompensa alcanza los 500 millones.

El ministro insistió en que la colaboración ciudadana será clave para avanzar en la captura de estos hombres, quienes son señalados de afectar la seguridad en municipios del norte y el Bajo Cauca. Las autoridades mantienen activos los canales de denuncia y garantizan absoluta reserva para quienes entreguen información que contribuya a su ubicación.

Este esfuerzo se enmarca en la estrategia integral del Gobierno para garantizar la seguridad durante el proceso electoral y debilitar las estructuras criminales que amenazan la democracia





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