Refuerzo de Seguridad en el Suroccidente Colombiano ante el Aumento de la Violencia

El gobierno colombiano reforzará la seguridad en Cauca y Valle del Cauca con el despliegue de 10 pelotones de soldados, en respuesta a la escalada de violencia atribuida a disidencias de las FARC y grupos dedicados al narcotráfico y la minería ilegal. La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, confirmó la medida y destacó la necesidad de fortalecer la inteligencia y la tecnología de la fuerza pública.

La gobernadora del Valle del Cauca , Dilian Francisca Toro, ha confirmado un importante refuerzo de seguridad en la región suroccidental del país, en respuesta a la alarmante escalada de violencia que afecta principalmente a los departamentos de Cauca y Valle del Cauca .

La medida, anunciada a Blu Radio, consiste en el despliegue inmediato de diez pelotones de soldados, con la adición de dos pelotones más equipados con tecnología avanzada para operar en puntos estratégicos como Timba. Este incremento en la presencia militar busca contener lo que las autoridades describen como una escalada terrorista perpetrada por disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que mantienen actividad en la zona.

La gobernadora Toro ha expresado su profunda preocupación por el impacto de esta situación en la población civil, señalando el miedo, el pánico y la intranquilidad generalizada, especialmente en áreas como Jamundí y el norte del Cauca. La ofensiva violenta, según las investigaciones, está directamente relacionada con la disputa por el control de corredores estratégicos entre estructuras ilegales dedicadas al narcotráfico y la minería ilegal.

Estas organizaciones criminales buscan consolidar su poder en la región, aprovechando la compleja geografía y la vulnerabilidad de las comunidades locales. El gobierno nacional, en respuesta a la creciente amenaza, ha establecido un plan integral de seguridad que incluye no solo el aumento de la presencia militar, sino también la implementación de un plan candado en los accesos a ciudades clave como Cali, Palmira, Jamundí y Buenaventura, con controles mixtos realizados por el Ejército, la Policía y la Fuerza Aérea.

Además, se ha anunciado una ofensiva frontal contra la minería ilegal en el río Naya, una de las principales fuentes de financiación de los grupos armados, y se promoverán estrategias de sustitución de cultivos ilícitos para debilitar las economías criminales que alimentan el conflicto. La gobernadora Toro enfatizó que la situación actual es el resultado de un periodo de cese al fuego que, en lugar de conducir a la paz, permitió a los grupos delincuentes fortalecerse y consolidar su control territorial.

Señaló que, al momento de asumir el cargo, la zona alta de Jamundí carecía de presencia institucional y estaba completamente dominada por la delincuencia. La gobernadora criticó la falta de voluntad de paz por parte de estos grupos, a pesar de la buena fe demostrada por el gobierno en el proceso de paz total. La ubicación estratégica del norte del Cauca, con su conexión directa con la costa Pacífica, lo convierte en un corredor vital para el narcotráfico.

Las estructuras criminales utilizan rutas ilegales que atraviesan Jamundí para transportar drogas hacia Buenaventura, mientras concentran sus operaciones financieras en ciudades como Cali. Los recientes ataques, según la gobernadora, son una táctica para generar temor y presionar a las autoridades. Ante esta situación, la gobernadora Toro ha insistido en la necesidad de fortalecer las capacidades de inteligencia y tecnología de la fuerza pública, ya que los grupos ilegales cuentan con equipos avanzados, incluyendo drones utilizados para llevar a cabo ataques.

En este sentido, se ha anunciado la creación de una “burbuja de inteligencia” conjunta entre las fuerzas militares y el compromiso de adquirir más equipos antidrones para contrarrestar esta amenaza. La gobernadora concluyó expresando su confianza en que, con coordinación y mayores capacidades, se podrá recuperar el control del territorio y garantizar la seguridad de la población





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