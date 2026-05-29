Refuerzo policial y operativo integral para garantizar seguridad en elecciones presidenciales del Magdalena Medio

Las autoridades desplegarán 950 uniformados para custodiar 205 puestos de votación en la región, con especial atención en el sur de Bolívar debido a la presencia de grupos armados y disputas estratégicas. La Policía Nacional envió 50 patrulleros adicionales y se utilizarán drones, helicópteros Black Hawk y patrullajes terrestres. La Procuraduría garantiza presencia en cada puesto y llama a la ciudadanía a denunciar irregularidades.

El complejo escenario de orden público en el Magdalena Medio , especialmente en el sur de Bolívar, ha llevado a las autoridades a implementar un robusto operativo de seguridad con el fin de garantizar el normal desarrollo de las elecciones presidenciales del 31 de mayo.

La región, que incluye municipios como Simití, Santa Rosa del Sur, Morales, Arenal y San Pablo, ha sido señalada como una zona de especial atención debido a los riesgos asociados a la presencia de grupos armados ilegales y a las disputas por corredores estratégicos. Por ello, el Departamento de Policía Magdalena Medio anunció un amplio despliegue operativo que contempla el fortalecimiento del pie de fuerza en los municipios del sur de Bolívar, así como la articulación con autoridades electorales y organismos de control.

El coronel John Jairo Roa Buitrago, comandante de la Policía del Magdalena Medio, detalló que en el marco de la jornada electoral se destinaron 50 patrulleros, entre hombres y mujeres, para reforzar las estaciones de Policía de Santa Rosa del Sur, Simití, San Pablo, Morales y Arenal. En total, 950 uniformados estarán encargados de custodiar 205 puestos de votación en diferentes municipios del Magdalena Medio.

La estrategia también incluye acciones de control con grupos de operaciones especiales, el uso de equipos tecnológicos, drones de vigilancia, helicópteros Black Hawk y patrullajes terrestres, con el fin de atender cualquier eventualidad que se presente durante las votaciones. Por su parte, la Procuraduría General de la Nación, a través del procurador provincial del Magdalena Medio, Cristian Gutiérrez, hizo un llamado a la ciudadanía para participar masivamente en los comicios y pidió a los grupos armados al margen de la ley que se abstengan de interferir en la jornada democrática.

Gutiérrez aseguró que hasta el momento están garantizados los kits electorales en los puestos de votación y existe coordinación entre las diferentes instituciones. La Procuraduría Provincial, que cubre desde Sabana de Torres hasta Santa Rosa del Sur, garantizará la presencia de un representante del Ministerio Público en cada puesto de votación para velar por la transparencia del proceso.

Asimismo, las autoridades habilitaron las líneas 123 y 157 anticorrupción para que la ciudadanía denuncie cualquier hecho que pueda afectar la transparencia electoral, y reincidieron en el llamado a acudir temprano a las urnas para ejercer el derecho al voto de manera libre y responsable





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