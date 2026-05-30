Regiones clave definen la recta final de la campaña presidencial en Colombia

Análisis de las estrategias de los candidatos Paloma Valencia, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella en las regiones más disputadas del país, con énfasis en Bogotá y la Costa Caribe.

En medio de una intensa polarización política y la incertidumbre que generan los grupos armados ilegales en diversas regiones, Colombia se enfrenta a una contienda electoral donde cuatro zonas del país se perfilan como estratégicas para los candidatos presidenciales.

Los aspirantes principales -Paloma Valencia del Centro Democrático, Iván Cepeda del Pacto Histórico y Abelardo de la Espriella de Salvación Nacional- concentran sus esfuerzos en estas áreas, conscientes de que ganar tres de ellas podría allanarles el camino hacia la Casa de Nariño. La capital, Bogotá, y la región central son particularmente codiciadas, no solo por su densidad poblacional, sino por su capacidad de influir en la opinión pública y marcar tendencias políticas.

En Bogotá, Iván Cepeda ha logrado movilizar a miles de simpatizantes en la Plaza de Bolívar, mientras el gobierno nacional, a través de subsidios para jóvenes y adultos mayores, busca consolidar su respaldo. Sin embargo, las tensiones entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde Carlos Fernando Galán han generado roces en temas de seguridad, infraestructura y el sistema de Metro, lo que ha llevado a restricciones en la entrega de recursos nacionales.

Por su parte, Paloma Valencia mantiene una campaña cercana a la ciudadanía, recordando que el Centro Democrático obtuvo en Bogotá el 24% de los votos parlamentarios, no lejos del 32% del Pacto Histórico. Abelardo de la Espriella, autodenominado como la única alternativa independiente, también ha llenado plazas en la capital, y su partido, Salvación Nacional, alcanzó 190 mil votos en la ciudad, una base que espera superar en las presidenciales del 31 de mayo.

En la Costa Caribe, Abelardo de la Espriella lidera las encuestas, respaldado por los Char y figuras como el exsenador Mauricio Gómez Amín. Su discurso radical en seguridad, salud, educación, vivienda y empleo le ha granjeado apoyos en una región donde el gobierno Petro ha sido fuertemente criticado. Paloma Valencia también apuesta al Caribe, donde el uribismo, aunque no es predominante, obtuvo porcentajes significativos en Barranquilla (24%), Cartagena (23%) y Santa Marta (25%) durante la consulta interna.

El Centro Democrático espera capitalizar esos votos. En contraste, el Pacto Histórico enfrenta un panorama más complejo en esta zona, que incluye departamentos como Atlántico, Bolívar y Córdoba, tradicionalmente claves para definir elecciones presidenciales. La región andina, Antioquia y el sur del país también son prioridad para los candidatos, quienes buscan sumar adhesiones en un escenario donde la seguridad y el cambio son los ejes centrales de la campaña





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