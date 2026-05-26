El debate sobre el Regiotram del Norte y su impacto en la movilidad y urbanismo de Bogotá ha sido objeto de análisis por expertos. El proyecto plantea preocupaciones sobre la seguridad y la movilidad urbana en la ciudad, y se ha convertido en un foco de discusión en la Comisión de Gobierno.

El debate sobre el Regiotram del Norte y su impacto en la movilidad y urbanismo de Bogotá ha sido objeto de análisis por expertos. Cada tren tendrá capacidad para 990 personas y circulará entre Bogotá y municipios de la Sabana.

Aunque varios cabildantes se han manifestado en contra del proyecto, Quintero señala que, mientras otros sistemas ferroviarios regionales en el mundo, como el Cercanías de Madrid, el S-Bahn de Berlín o GO Transit en Toronto, alcanzan redes mucho más extensas y demandas masivas de pasajeros, el Regiotram del Norte, con capacidades por eje, gálibos y señalización, es un tranvía y no un tren de cercanías. El requerimiento real es de 70 km/h debido a la baja oferta de la tipología Tren-Tram y el proyecto contempla trenes cada 9 minutos.

Autoridades descartan dos hipótesis clave en la misteriosa muerte del profesor Kevin Santiago Ángel en Bogotá: fragmentando barrios y dificultando el paso de peatones, ciclistas, adultos mayores y personas con discapacidad. En otras palabras, el tren podría mover pasajeros mientras se registran muertes y se fragmentan barrios. El Regiotram del Norte es un proyecto que divide y no une, y que plantea preocupaciones sobre la seguridad y la movilidad urbana en Bogotá





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