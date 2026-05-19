Registrador Nacional Confirma Seguridad del Código Fuente Electoral y Expresa Suspiros por Presiones de Alias Calarcá

El registrador nacional confirma que el código fuente electoral nunca ha sido atacado ni ha tenido infiltraciones y los partidos pueden revisarlo. También señaló que el sistema electoral colombiano es eminentemente manual y que los resultados dependen de las actas diligenciadas por los jurados de votación. La registraduría ha expuesto durante dos semanas en las salas de auditoría de la Registraduría para que los auditores de los partidos, autoridades y observadores revisen su funcionamiento.

El registrador nacional confirma que el código fuente electoral nunca ha sido atacado ni ha tenido infiltraciones y los partidos pueden revisarlo. También señaló que el sistema electoral colombiano es eminentemente manual y que los resultados dependen de las actas diligenciadas por los jurados de votación.

El funcionario indicó que las decisiones sobre eventuales traslados de mesas de votación deben ser adoptadas por las comisiones municipales y departamentales de seguimiento electoral. La arquitectura y las líneas de programación de los programas de preconteo, escrutinio, consolidación y divulgación son considerados como la información que genera un grave riesgo para el proceso electoral colombiano y que, si se divulga, permitiría que personas malintencionadas intenten vulnerar los programas utilizados por la Registraduría.

La registraduría ha expuesto durante dos semanas en las salas de auditoría de la Registraduría para que los auditores de los partidos, autoridades y observadores revisen su funcionamiento. Además, ha sido objeto de intentos de ataques cibernéticos y ha sido suplantada en más de cuarenta oportunidades. La registraduría ha realizado simulacros de preconteo, escrutinio y digitalización con presencia de organizaciones políticas y observadores.

El registrador ha revisado una a una las líneas de programación del software y ha reiterado que los sistemas electorales son fiables. La registraduría pide garantizar el voto libre tras posibles presiones de disidencias de alias Calarcá en las elecciones y ha reiterado que los cambios de puestos de votación no están asociados a la compra de votos, la coacción y la financiación ilegal.

La registraduría no fue invitada al encuentro con representantes de la misión de observación de la Unión Europea y magistrados del CNE, pero sostuvo que esas reuniones son relevantes y destacó los reportes internacionales sobre las elecciones recientes





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