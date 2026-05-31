Registrador Nacional entrega balance de elecciones presidenciales y anuncia publicación de actas

Hernán Penagos, Registrador Nacional, informó que la abstención fue la más baja en 20 años en primera vuelta y anunció la publicación de más de 360.000 actas electorales. Destacó la labor de jurados y la presencia total en mesas.

El Registrador Nacional, Hernán Penagos , entregó un primer balance tras el cierre de las mesas de votación en las elecciones presidenciales , destacando que la abstención en esta jornada fue la más baja en dos décadas para una primera vuelta.

Penagos resaltó el comportamiento de los ciudadanos que acudieron a ejercer sus derechos políticos con total libertad, así como el trabajo de los jurados de votación, jueces, notarios, registradores, organismos de control y fuerza pública, quienes realizan el conteo de votos y diligencian las actas electorales. Tras el cierre de las urnas inició el conteo público bajo observación de testigos electorales y funcionarios de control, procedimiento que finaliza con el diligenciamiento de los formularios E-14.

En esta elección, los jurados estuvieron presentes en la totalidad de las mesas y están autorizados a tomar fotografías de las actas antes de su digitalización. El registrador anunció que la Registraduría publicará la totalidad de las actas electorales, cerca de 360.000, como un acto de transparencia.

Los resultados parciales difundidos corresponden a conteos en Bucaramanga, Barranquilla, Medellín y Cali, mostrando variaciones en los porcentajes de los candidatos Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda, Sergio Fajardo y Paloma Valencia según cada ciudad





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