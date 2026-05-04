Registraduría abre el código fuente de los sistemas electorales a la auditoría

La Registraduría Nacional del Estado Civil pone a disposición el código fuente de los sistemas de preconteo y jurados de votación para su revisión independiente, en cumplimiento de su plan de auditorías y en preparación para las elecciones presidenciales. Se informa también sobre el sorteo de jurados en Bogotá y el número de habilitados para votar en Colombia y el exterior.

En cumplimiento estricto de lo establecido en su plan general de auditorías, la Registraduría Nacional del Estado Civil ha anunciado la puesta a disposición del código fuente de los sistemas de preconteo y jurados de votación .

Esta medida responde a la necesidad de permitir una revisión independiente y exhaustiva por parte de auditores de sistemas provenientes de organizaciones políticas, entidades de auditoría externa y los organismos de control del Estado. La iniciativa, ampliamente difundida a través de las redes sociales de la autoridad electoral, se enmarca dentro del Programa General de Auditorías y busca fortalecer la validación de la calidad, la seguridad y la confiabilidad del sistema electoral, en anticipación a las cruciales elecciones presidenciales.

La Registraduría ha detallado un cronograma preciso para la disponibilidad de los códigos fuente. El código fuente del software de preconteo, el sistema de sorteo de jurados de votación y el software de escrutinio estarán accesibles para su revisión hasta el próximo 10 de mayo. Posteriormente, del 11 al 24 de mayo, se pondrá a disposición el código fuente del software de divulgación de resultados.

Finalmente, el 28 de mayo se procederá al congelamiento de los softwares de preconteo, escrutinio, digitalización del formulario E-14 y consolidación de resultados, marcando el fin del periodo de exposición. Este periodo de dos semanas se considera fundamental para que todos los actores involucrados en el proceso electoral puedan realizar una auditoría completa y transparente de los cuatro softwares clave.

El registrador nacional, Hernán Penagos, ha enfatizado que este plazo es suficiente para garantizar una revisión exhaustiva por parte de todos los interesados. La iniciativa busca no solo asegurar la integridad del proceso electoral, sino también generar confianza en los resultados.

En un gesto de apertura y transparencia, el registrador Penagos ha extendido una invitación formal al gobierno del presidente Gustavo Petro para que envíe un equipo técnico especializado a fin de revisar los códigos fuente, respondiendo así a las constantes interrogantes y cuestionamientos planteados por el Ejecutivo. Esta invitación subraya el compromiso de la Registraduría con la transparencia y la colaboración interinstitucional.

Paralelamente, la Registraduría ha informado sobre la realización del sorteo de jurados de votación en la ciudad de Bogotá. El sorteo seleccionó a un total de 124.011 ciudadanos, quienes desempeñarán un papel esencial en la jornada electoral. Estos jurados serán distribuidos en las 17.162 mesas de votación instaladas en la capital del país. Para asegurar su correcto desempeño, los jurados recibirán una capacitación integral entre el 11 y el 28 de mayo, abordando todos los aspectos relevantes de su labor.

En cuanto al padrón electoral, un total de 41.421.973 colombianos están habilitados para ejercer su derecho al voto tanto en el territorio nacional como en el exterior, durante las elecciones de presidente y vicepresidente de la República, correspondientes al periodo constitucional 2026-2030, que se llevarán a cabo el próximo 31 de mayo. Desglosando la composición del padrón, se observa que 21.298.492 son mujeres y 20.123.481 son hombres.

Estos ciudadanos podrán sufragar en un total de 120.527 mesas, distribuidas en 13.742 puestos de votación. Dentro del territorio colombiano, 40.007.312 ciudadanos (20.521.149 mujeres y 19.486.163 hombres) podrán ejercer su derecho al voto en 118.346 mesas de votación, instaladas en 13.489 puestos: 6.010 en áreas urbanas y 7.479 en áreas rurales.

En el exterior, 1.414.661 personas (777.343 mujeres y 637.318 hombres) están habilitadas para votar en 2.181 mesas (el 31 de mayo) y 1.489 mesas (del 25 al 30 de mayo), distribuidas en 253 puestos de votación en 67 países. Es importante recordar que el periodo de votación en el exterior se extiende desde el 25 de mayo hasta el 31 de mayo.

La Registraduría Nacional del Estado Civil ha puesto a disposición de los ciudadanos una herramienta en línea para consultar su lugar de votación, accesible a través de su página web www.registraduria.gov.co, haciendo clic en el botón ‘Conoce tu lugar de votación’. Esta iniciativa busca facilitar el ejercicio del derecho al voto y garantizar una participación ciudadana informada y responsable





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