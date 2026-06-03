Registraduría concluye escrutinio departamental y avanza hacia la declaración nacional de resultados

La Registraduría Nacional dio por terminado el escrutinio a nivel departamental, dejando abierto el paso final del Consejo Nacional Electoral para declarar los resultados de la segunda vuelta presidencial. El proceso, supervisado por jueces y notarios, mostró reclamos inferiores al 0,7 % y destaca la petición de Iván Cepeda sobre la intervención de Donald Trump en la contienda.

La Registraduría Nacional confirmó que ha concluido el proceso de escrutinio a nivel departamental, lo que significa que ya se completó la fase de revisión de actas y consolidación de votos en todas las circunscripciones territoriales.

Este paso es previo a la declaración oficial de resultados por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), organismo que tiene la responsabilidad de emitir el veredicto final a nivel nacional. El escrutinio, que se inicia tras la publicación del preconteo en la página web de la Registraduría, implica la revisión exhaustiva de cada una de las mesas electorales por parte de comisiones escrutadoras integradas por jueces de la República, notarios y registradores de instrumentos públicos designados por la Sala Plena del Tribunal Superior del Distrito Judicial o por el propio CNE, según corresponda.

Cada comisión elabora actas parciales al final de cada jornada y, una vez finalizada la revisión municipal, se genera un acta definitiva que se remite a la autoridad departamental para su totalización





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