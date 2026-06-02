Registraduría confirma avance histórico del escrutinio y alta coincidencia con preconteo en primera vuelta presidencial de Colombia

La Registraduría Nacional de Colombia informó que el escrutinio oficial, a cargo de jueces de la República, ya presenta un 99,94% de coincidencia con el preconteo divulgado la noche electoral. Solo restan consolidar 33 mesas de más de 122.000, con retrasos atribuidos a factores climáticos. Este reporte se da en medio de controversias generadas por el presidente Iván Duque, quien cuestionó supuestas irregularidades sin presentar pruebas, mientras el candidato Gustavo Petro afirmó no hallar evidencias significativas. El proceso de escrutinio, de carácter jurídico, contrasta con el preconteo informativo, y históricamente las variaciones entre ambos han sido mínimas. La segunda vuelta está programada para el 21 de junio.

La Registraduría Nacional de Colombia informó que el proceso de escrutinio oficial ha alcanzado un nivel de avance que prácticamente consolida el resultado de la primera vuelta presidencial .

Según la entidad, existe una coincidencia del 99,94% entre los resultados del escrutinio, que está a cargo de jueces de la República, y el preconteo divulgado la noche de las elecciones. Este alto grado de coincidencia refuerza la confiabilidad de las cifras preliminares que conocieron los colombianos tras el cierre de urnas. El proceso avanza "sin ninguna novedad" y solo restan por consolidar los resultados de 33 mesas de votación de las más de 122.000 instaladas en todo el país.

Los retrasos se deben principalmente a dificultades climáticas que han afectado el traslado del material electoral desde zonas apartadas hacia las cabeceras municipales. El informe de la Registraduría cobra especial relevancia en medio de la controversia política generada después de la primera vuelta.

El presidente de la República, Iván Duque, cuestionó públicamente los resultados preliminares y expresó dudas sobre posibles irregularidades relacionadas con el software electoral, diferencias entre las bases de datos y el censo electoral, e inconsistencias en algunas mesas. Sin embargo, hasta el momento no se han presentado pruebas concretas que respalden estas afirmaciones.

Las declaraciones del mandatario provocaron una amplia reacción política, ya que se produjeron cuando el país conocía los resultados que situaban al candidato Rodolfo Hernández en el primer lugar con más de 10,3 millones de votos (43,74%) y a Gustavo Petro en el segundo cargo, con una diferencia de más de 673.000 votos a favor de Hernández. Dado que ningún candidato alcanzó la mayoría absoluta, ambos avanzaron a la segunda vuelta, programada para el 21 de junio.

El candidato presidencial Gustavo Petro tomó distancia de las denuncias iniciales del presidente Duque. Tras revisar la información disponible, su equipo no encontró evidencias de irregularidades de gran magnitud, aunque continuará verificando los datos y esperará la conclusión definitiva del escrutinio para emitir una valoración final. Expertos destacan que las diferencias entre el preconteo y el escrutinio oficial han sido históricamente mínimas en las elecciones presidenciales colombianas, como ocurrió en 2022 con una variación cercana al 0,1%.

Mientras concluye la consolidación de los resultados oficiales, la Registraduría ya concentra sus esfuerzos en la organización de la segunda vuelta, que definirá al próximo presidente de la República





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