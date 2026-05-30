Tras acusaciones de la senadora Aída Avella sobre la supuesta eliminación del candado hash, la Registraduría Nacional del Estado Civil ha detallado que los mecanismos de seguridad y trazabilidad de las actas electorales se mantienen operativos y que la información puede ser auditada por organizaciones políticas. La autoridad reafirmó que cada mesa electoral contiene códigos QR y que los archivos descargables incorporan el hash regional, garantizando la integridad de los datos.

Las autoridades electorales colombianas han respondido a las críticas expresadas por el presidente Gustavo Petro acerca de supuestas alteraciones enrutina de seguridad de las actas electorales .

El boletín de prensa, emitido por la Registraduría Nacional del Estado Civil, buscó aclarar la naturaleza del proceso—especialmente la funcionalidad y el uso del llamado candado hash y la estampilla de tiempo-y confirmar que estos mecanismos siguen operativos y que la información electoral permanece íntegra y rastreable. El origen de la controversia surgió cuando la senadora Aída Avella publicó un mensaje en redes sociales afirmando que la Registraduría había eliminado el candado hash, una función criptográfica que asegura cada bit—o elemento—de las actas que se digitalizan y se ponen a disposición del público.

Al detectar la acusación, el presidente Petro convocó al registrador nacional, Abelardo de la Espriella, a una sesión informativa pública para exponer sus dudas sobre la protección de la integridad de los datos electorales. La pregunta central era: "¿Por qué mecanismo ha reemplazado al llamado candado hashిల్లვარაიდიรื่อง제ન్ეთ็บ্চედินედავადვงppతპნรื่องეთმუნकाეთენირთვენილირაყპιαპppენ览ენირთმუნมราะირӘАპვენრთსვვრთვენვნიდიकाედაპვენევნნვენრაირისპირისპვნედვითნდაედავადიდიენიერვედავადppვარაპვენნედაპვენნვენრაირირნმუნედავადอร์ვენნმუნრთრაევნვენრაედავადენიხ凰ედაპმნედაპნვენრთმუნეედაპვენევრაურრთრაენივედაპვენევრაენიินვედაპვენევრანენირთრანენირთიანვხივენრაენინე览ვენ็บვარამუნავინდაარულვრჩვთი<|channel|





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