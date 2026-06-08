Registraduría define claves para votar en segunda vuelta: De la Espriella y Cepeda se enfrentan el 21 de junio

La Registraduría Nacional detalla los requisitos para votar en la segunda vuelta presidencial del 21 de junio entre Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda, en medio de una campaña marcada por acusaciones y promesas de firmeza contra la minería ilegal.

La Registraduría Nacional del Estado Civil ha emitido una serie de instrucciones clave para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto en la segunda vuelta electoral, que se llevará a cabo el próximo 21 de junio.

En esta ocasión, los colombianos elegirán al nuevo presidente de la República entre los candidatos Abelardo De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, e Iván Cepeda, del Pacto Histórico. La primera vuelta, realizada hace una semana, dejó a De la Espriella como el más votado con más de 10,3 millones de sufragios, equivalentes al 43,78 % de los votos, mientras que Cepeda alcanzó 9,7 millones, un 40,98 %.

Este estrecho margen ha generado un ambiente de tensión y acusaciones entre ambos bandos, con declaraciones cruzadas que han marcado la campaña. De acuerdo con la Registraduría, los votantes deben presentar su cédula de ciudadanía amarilla con hologramas, tanto en Colombia como en el exterior. No se permite votar con contraseña ni con ningún otro documento.

La entidad también advierte que el horario de votación cierra a las 4:00 p.m., por lo que los ciudadanos que no hayan sufragado antes de esa hora no podrán hacerlo. En caso de error al diligenciar la tarjeta electoral, el sufragante puede solicitar una nueva al jurado de votación, pero deberá devolver la tarjeta mal diligenciada y verificar que el jurado la anule. Estas medidas buscan garantizar la transparencia y el orden en el proceso.

Mientras tanto, la campaña ha estado marcada por fuertes enfrentamientos verbales. Abelardo De la Espriella desmintió las acusaciones de Iván Cepeda sobre un supuesto autoatentado, respondiendo: Sabes que vas a perder y eso te tiene angustiado. Por su parte, Cepeda generó polémica al decir: Si no te gusta Colombia, ¿por qué no te vas del país?.

Además, De la Espriella prometió firmeza absoluta contra la minería ilegal y formalización para quienes quieran producir dentro de la ley. Tras la primera vuelta, líderes cercanos a Sergio Fajardo pidieron una reunión con De la Espriella y llamaron a votar en contra de Cepeda y Petro. El candidato del movimiento Defensores de la Patria también condicionó su participación en un debate al reconocimiento previo de los resultados electorales.

La segunda vuelta se perfila como una jornada decisiva para el futuro político del país, con ambos candidatos movilizando a sus bases en busca de la victoria





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