Registraduría garantiza transparencia en segunda vuelta y hace llamado a la calma a candidatos y ciudadanos

El registrador nacional, Hernán Penagos, aseguró que la Registraduría está completamente preparada para garantir la integridad, transparencia y confiabilidad de la segunda vuelta presidencial en Colombia, que se realizará hasta el 21 de junio para más de 1,4 millones de colombianos en el exterior. Hizo un llamado a candidatos y ciudadanos a mantener la tranquilidad, respetar los resultados y utilizar los mecanismos legales para cualquier inconformidad.

El registrador nacional, Hernán Penagos , hizo un llamado a la calma y al respeto por la voluntad expresada en las urnas durante la segunda vuelta presidencial en Colombia.

Tras el inicio de las votaciones en el exterior, afirmó que la Registraduría Nacional está plenamente preparada para garantizar la transparencia, integridad y confiabilidad de los comicios que definirán al próximo presidente para el período 2026-2030. Destacó que la entidad cuenta con todas las medidas, controles y mecanismos necesarios para desarrollar una jornada electoral segura y ajustada a los principios democráticos de la legislación colombiana.

Penagos exhortó a la ciudadanía y especialmente a los candidatos presidenciales a contribuir a mantener la tranquilidad durante el proceso. La Registraduría reitera que está absolutamente preparada para garantizar la integridad del proceso electoral. Toda la ciudadanía tiene responsabilidad en el buen éxito de la elección y los candidatos son los primeros llamados a invitar a la tranquilidad, a respetar los resultados y, en caso de dudas, a ejercer sus derechos dentro de los mecanismos legales.

Cualquier inconformidad frente a los resultados debe canalizarse a través de los mecanismos previstos, sin afectar la estabilidad institucional ni desconocer las normas electorales. Quienes aspiran a dirigir el país tienen una responsabilidad especial ante millones de ciudadanos que acudirán a las urnas, por lo que sus mensajes deben promover la calma, la confianza institucional y el respeto por la voluntad popular. La experiencia de la entidad en elecciones anteriores respalda su capacidad para garantizar unas votaciones transparentes.

Las declaraciones se producen en la recta final de la campaña, cuando sectores políticos intensifican actividades y surgen debates sobre garantías electorales. La Registraduría trabajará de manera coordinada con autoridades electorales, organismos de control y fuerzas de seguridad para que los colombianos ejerzan su derecho al voto en condiciones de normalidad, seguridad y confianza.

La participación ciudadana, el respeto por las instituciones y el acatamiento de las reglas democráticas son fundamentales para fortalecer la legitimidad del proceso y preservar la estabilidad democrática. A nivel internacional, el proceso se extenderá hasta el 21 de junio para que más de 1,4 millones de colombianos residentes en el exterior puedan participar. Un total de 1.414.661 ciudadanos están habilitados para votar en 67 países.

España, con 307.996 votantes, y Venezuela, con 180.782, son los países con mayor número de electores. Les siguen Canadá (73.237), Chile (45.253), Ecuador (43.357), Australia (32.121) y Panamá (29.196). Para garantizar la jornada, la Registraduría habilitará 253 puestos de votación. Entre el 15 y el 20 de junio estarán disponibles 1.489 mesas, y para el sábado 21 de junio se instalarán 2.181 mesas.

La jornada se realizará en el horario habitual de 8:00 a 16:00, según las disposiciones de cada sede diplomática y consular. La Registraduría reiteró que la cédula de ciudadanía es el único documento válido para sufragar, ya sea en su versión amarilla con hologramas o en la versión digital presentada físicamente o a través de un dispositivo móvil. No se aceptarán pasaportes, contraseñas, libretas militares ni certificados de trámite





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