Registraduría Nacional abre convocatoria para Auxiliares Administrativos de cara a las elecciones presidenciales de 2026

La Registraduría Nacional del Estado Civil ha lanzado una importante convocatoria laboral para cubrir 4.297 vacantes de auxiliares administrativos supernumerarios a nivel nacional. Estos puestos son cruciales para el apoyo logístico y operativo de las elecciones presidenciales y vicepresidenciales programadas para el año 2026, ofreciendo una oportunidad de empleo temporal con un salario competitivo y un contrato definido por el periodo electoral.

La Registraduría Nacional del Estado Civil ha activado una amplia convocatoria laboral , diseñada para fortalecer el equipo que ejecutará las próximas elecciones presidenciales y vicepresidenciales en el año 2026. La entidad busca cubrir un total de 4.297 vacantes destinadas a auxiliares administrativos supernumerarios distribuidos a lo largo y ancho del territorio nacional. Esta iniciativa representa una valiosa oportunidad para aquellos ciudadanos que desean involucrarse activamente en el proceso electoral, desempeñando funciones esenciales de carácter operativo y administrativo durante las etapas críticas de la jornada democrática.

El cargo ofrecido es el de Auxiliar Administrativo, con código 5120 y grado 04, dentro de la estructura de la Registraduría Nacional. El salario estipulado para esta posición durante el periodo electoral de 2026 asciende a $3.380.954 mensuales. Es fundamental subrayar que el contrato tendrá una duración determinada, abarcando el lapso comprendido entre el 26 de mayo y el 4 de junio de 2026. Durante este periodo, los seleccionados tendrán la responsabilidad de brindar soporte a la logística preparatoria, participar activamente en la jornada electoral de la primera vuelta —prevista para el 31 de mayo— y colaborar en el complejo proceso de cierre de escrutinios. Es importante tener en cuenta que, al tratarse de un contrato temporal, el monto final percibido estará directamente relacionado con los días efectivamente trabajados por cada empleado.

Las funciones a desempeñar por los auxiliares administrativos supernumerarios son diversas y de gran relevancia para el éxito del calendario electoral. Estas abarcan tareas de gestión documental, que implican el manejo, archivo y organización de la información relevante para los comicios. Asimismo, deberán encargarse de la organización de información diversa, asegurando que los datos y materiales estén accesibles y bien estructurados. La atención al ciudadano también formará parte de sus responsabilidades, brindando orientación y asistencia a quienes lo requieran en relación con el proceso electoral. Adicionalmente, ofrecerán apoyo operativo en las sedes que les sean asignadas, garantizando el correcto funcionamiento de las instalaciones y la logística in situ. Todas estas funciones son pilares fundamentales para asegurar el desarrollo fluido y conforme a lo establecido del calendario electoral diseñado para estos importantes comicios.

La Registraduría Nacional ha sido enfática al detallar los requisitos que los aspirantes deben cumplir para poder postularse a estas vacantes. En primer lugar, es indispensable ser ciudadano colombiano. La edad mínima para postularse es de 18 años, y se debe contar con la cédula de ciudadanía vigente. En cuanto a la formación académica, se requiere el título de bachiller. Para los aspirantes de sexo masculino, es un requisito indispensable tener definida la situación militar. Además, no deben haber superado la edad máxima permitida para ejercer funciones públicas, la cual se establece en 70 años. El formulario de inscripción, una vez iniciado, debe completarse en un máximo de 20 minutos; de lo contrario, el sistema requerirá que el proceso se reinicie desde el principio. Es crucial destacar que, una vez enviada la información, esta no podrá ser modificada posteriormente, por lo que se recomienda revisar cuidadosamente todos los datos antes de la confirmación. Existe una restricción importante relacionada con los vínculos de parentesco: los aspirantes no podrán tener parentesco hasta cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil con los delegados departamentales o registradores distritales, según corresponda, así como tampoco con los registradores especiales, auxiliares y municipales de la plaza a la que se postulan. Otra restricción de parentesco se aplica respecto a los candidatos inscritos para las elecciones presidenciales de 2026, no pudiendo tener vínculos familiares hasta cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil con ellos. Los aspirantes que resulten seleccionados deberán presentar la documentación necesaria para formalizar su nombramiento y para la afiliación a la seguridad social entre el 5 y el 12 de mayo. La publicación de la lista preliminar de los aspirantes seleccionados está programada para el 24 de abril, y los aspirantes tendrán la oportunidad de presentar reclamaciones los días 27 y 28 de abril, garantizando así un proceso transparente y con opciones de revisión.

El proceso de inscripción se organiza por grupos, cada uno asociado a un departamento específico, y las fechas de apertura varían. Al 16 de abril, las inscripciones para el grupo B y el grupo C se encontraban habilitadas. Las inscripciones correspondientes al grupo A, que se abrieron el 15 de abril, ya no se encuentran disponibles. Por esta razón, es de vital importancia que los ciudadanos interesados verifiquen a qué grupo pertenece su territorio de residencia antes de iniciar el proceso de postulación, para así asegurar que están aplicando dentro de los plazos establecidos. Para facilitar el acceso a esta oportunidad laboral, la Registraduría Nacional ha puesto a disposición un enlace oficial donde los interesados pueden completar su inscripción a través de un formulario electrónico. La dirección para acceder a este formulario es: https://wapp.registraduria.gov.co/electoral/2026/presidente-de-la-republica/convocatoria/. A través de esta significativa convocatoria, la Registraduría Nacional del Estado Civil reafirma su compromiso de optimizar la logística para las elecciones de 2026 y de garantizar la ejecución exitosa de una de las jornadas democráticas más trascendentales para el país, fortaleciendo la infraestructura humana necesaria para este fin





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