Information on voting locations required documents and the electoral card design for the upcoming election day in Colombia as announced by the National Civil Registry.

La Registraduría Nacional del EstadoCivil informa a la ciudadanía sobre los detalles para la próxima jornada electoral. Se recomienda a los votantes consultar con anticipación el puesto de votación la dirección exacta y la mesa asignada.

Esta información puede obtenerse de forma gratuita a través de la aplicación móvil oficial disponible en Google Play y App Store o mediante el portal web www.registraduria.gov.co ingresando a la sección Consulta lugar de votación. La electioneering abrirá sus puertas a las ocho de la mañana y cerrará a las cuatro de la tarde. Se sugiere llegar con tiempo para evitar aglomeraciones en las horas pico.

El único documento válido para ejercer el sufragio es la cédula de ciudadanía ya sea la versión física amarilla con hologramas o la cédula digital. Una vez que el jurado de votación entregue la tarjeta electoral el ciudadano debe trasladarse al cubículo para marcar de manera secreta su opción preferida. Es permitido utilizar esfero o bolígrafo propio. En caso de error en el marcado se debe devolver la tarjeta al jurado y solicitar una nueva.

La Registraduría ha diseñado una tarjeta electoral de tamaño carta con fondo gris y amplio espacio entre las fórmulas presidenciales para minimizar los votos nulos. Incluye fotografías nombres apellidos de los candidatos a la presidencia y vicepresidencia así como los logos de las agrupaciones políticas facilitando la identificación. Para un voto válido se debe marcar únicamente la casilla de la opción elegida.

El registrador nacional Hernán Penagos afirmó que están dadas todas las garantías para una participación ciudadana segura y transparente





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