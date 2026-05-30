Registraduría responde a dudas de Petro y Avella sobre actas E-14

La Registraduría Nacional aclaró que las actas E-14 mantienen trazabilidad de fecha y hora, y que cada mesa electoral tiene códigos QR y de barras para verificar integridad.

La Registraduría Nacional del Estado Civil respondió a las nuevas inquietudes planteadas por el presidente Gustavo Petro y la senadora Aída Avella , del Pacto Histórico, sobre las actas E-14 y el proceso de digitalización de estos documentos.

A través de un comunicado oficial, la entidad aclaró que las actas E-14 publicadas en su página web conservan toda la trazabilidad relacionada con la fecha y hora de publicación, información que, según indicaron, es conocida por las organizaciones políticas. Esto ocurre luego de que la senadora Avella cuestionara públicamente: Suprimieron la estampilla de tiempo, que muestra a qué hora ingresa la información de los E14. Suprimieron el Candado Hash, que garantiza que no se pueden alterar los datos emitidos.

Por su parte, el presidente Petro aseguró: Señor registrador; ¿por qué mecanismo usted ha reemplazado el llamado candado Hash que impide que los datos del escrutinio se puedan alterar? Ante estas afirmaciones, la Registraduría explicó que cada archivo descargado desde el visor ciudadano contiene un código hash que permite verificar la integridad de los documentos publicados.

Además, señalaron que cada una de las 122.016 mesas de votación está identificada mediante un código QR y un código de barras que pueden ser verificados en la imagen correspondiente. La controversia surge en medio de un ambiente político tenso, donde la transparencia del proceso electoral es un tema central. La senadora Avella y el presidente Petro habían expresado dudas sobre la seguridad de los datos electorales, sugiriendo que podrían haber sido alterados sin dejar rastro.

Sin embargo, la Registraduría insiste en que todos los mecanismos de seguridad están vigentes y que cualquier ciudadano o partido político puede verificar la autenticidad de las actas. La entidad también recordó que las actas E-14 son documentos públicos y que su publicación en línea es parte de un esfuerzo por garantizar la transparencia.

Además, la Registraduría destacó que el proceso de digitalización ha sido auditado por organismos internacionales y que cuenta con la aprobación de los partidos políticos. En este sentido, invitó a la senadora Avella y al presidente Petro a revisar personalmente los procedimientos para disipar cualquier duda. La respuesta de la Registraduría busca aclarar los cuestionamientos y reafirmar la confianza en el sistema electoral.

Sin embargo, las acusaciones de manipulación de datos podrían tener implicaciones políticas significativas, especialmente en un contexto donde se discuten reformas electorales. La oposición ha aprovechado la controversia para criticar la gestión del gobierno, mientras que el Pacto Histórico defiende la necesidad de mayor control y transparencia. Por el momento, la Registraduría mantiene su postura de que todos los datos son verificables y que no ha habido ninguna alteración indebida.

La entidad también anunció que pondrá a disposición de los ciudadanos herramientas adicionales para que puedan realizar sus propias verificaciones. Esto incluye tutoriales en línea y asistencia técnica para aquellos que deseen comprobar la integridad de las actas. La senadora Avella, por su parte, ha prometido continuar investigando el asunto y ha solicitado una auditoría independiente. El presidente Petro ha respaldado esta solicitud, argumentando que es necesario garantizar la transparencia absoluta en el proceso electoral.

La controversia sobre las actas E-14 y la estampilla de tiempo podría tener repercusiones en la credibilidad de las elecciones, aunque la Registraduría insiste en que no hay motivos de preocupación. La entidad ha reiterado su compromiso con la transparencia y ha invitado a todos los actores políticos a participar en las verificaciones correspondientes. En conclusión, la respuesta de la Registraduría busca despejar las dudas planteadas por el presidente y la senadora, reafirmando la seguridad del sistema electoral colombiano.

Sin embargo, el debate continúa y es probable que surjan nuevas preguntas en los próximos días. La transparencia electoral sigue siendo un pilar fundamental de la democracia, y cualquier cuestionamiento debe ser atendido de manera rigurosa para mantener la confianza ciudadana





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