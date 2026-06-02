Registraduría responde a Petro y Cepeda y reafirma la validez del escrutinio tras la primera vuelta presidencial

La Registraduría Nacional del Estado Civil emitió un pronunciamiento para aclarar el avance del escrutinio, explicar el retraso de 33 mesas por condiciones climáticas y reforzar la confianza en el proceso electoral mientras el presidente Petro y Iván Cepeda cuestionan el preconteo.

El organismo electoral de Colombia emitió un pronunciamiento oficial después de que el presidente Gustavo Petro y el líder del Pacto Histórico, Iván Cepeda , cuestionaran los resultados preliminares de la primera vuelta presidencial.

Según la Registraduría Nacional del Estado Civil, el proceso de escrutinio había alcanzado un avance del 99,98 por ciento, quedando pendientes únicamente los resultados de 33 mesas de votación de las más de 122.000 instaladas en todo el territorio nacional. El retraso en la consolidación de esas mesas se explicó por dificultades climáticas que obstaculizaron el traslado del material electoral a determinadas cabeceras municipales, lo que implicó una demora en la transmisión de los datos oficiales.

La entidad subrayó que las divergencias entre el preconteo y el escrutinio oficial fueron mínimas, lo que permite afirmar que el proceso de consolidación y divulgación de resultados se ha desarrollado de manera exitosa y transparente. En respuesta a las críticas de Petro y Cepeda, la Registraduría recordó que la segunda vuelta presidencial está programada para el 21 de junio y que, para garantizar la calidad del proceso, se reforzarán las capacitaciones virtuales dirigidas a los jurados de votación y a los miembros de las comisiones escrutadoras.

Además, se invitó a todas las organizaciones políticas a participar en los procesos de auditoría y revisión de los distintos componentes del sistema electoral, con el objetivo de fortalecer la confianza ciudadana en la legitimidad de los resultados. El pronunciamiento de la autoridad electoral pretende disipar las dudas surgidas tras la primera vuelta y reafirmar la confianza en el escrutinio, cuya consolidación final dependerá de la intervención de los jueces electorales, responsables de validar las actas y resolver las impugnaciones presentadas.

El presidente Petro, a través de su cuenta en la red social X, manifestó que no aceptará los resultados del preconteo y que se debe esperar al escrutinio oficial antes de reconocer cualquier cifra. El mandatario alegó que el sistema informático utilizado durante la jornada electoral presenta inconsistencias relacionadas con el censo electoral, señalando un supuesto desfase de aproximadamente 885.000 personas, cifra que su campaña está verificando.

Asimismo, afirmó que algunas mesas impugnadas por sectores políticos evidenciarían irregularidades en la contabilización de los votos. Por su parte, Iván Cepeda reiteró que tampoco reconocerá los resultados mientras persistan dudas sobre la exactitud del censo y sobre las mesas cuya información fue cuestionada por testigos electorales del Pacto Histórico.

Ambos líderes exigieron una revisión minuciosa de las actas y la garantía de que los resultados finales cuenten con validez jurídica, reiterando la necesidad de que las autoridades competentes supervisen cada etapa del proceso para asegurar la transparencia y la legalidad del proceso democrático. En resumen, la Registraduría ha subrayado que, pese a los cuestionamientos públicos, el proceso de escrutinio avanza de forma casi completa y que las diferencias encontradas son marginales.

La entidad se compromete a mantener la vigilancia y a ofrecer a los partidos políticos la posibilidad de auditar los resultados, con el objetivo de despejar cualquier sospecha y garantizar la integridad del proceso electoral. La expectativa ahora se centra en la conclusión del escrutinio de las mesas pendientes, la revisión judicial de las impugnaciones y la preparación para la segunda vuelta, que definirá al próximo presidente de la República según los principios constitucionales y el marco legal vigente





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