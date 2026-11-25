Guía completa sobre el registro civil de nacimiento en Colombia: requisitos, lugares autorizados como notarias y hospitales, plazos y costos de copias adicionales.

El registro civil de nacimiento constituye el documento fundamental mediante el cual el Estado colombiano reconoce la existencia jurídica de una persona desde su nacimiento. Este trámite es completamente gratuito y debe realizarse dentro del primer mes siguiente al evento, garantizando así el acceso inmediato a servicios esenciales. La ausencia de este documento impide la afiliación oportuna al sistema de salud, la expedición de la tarjeta de identidad y otros beneficios sociales fundamentales para el desarrollo infantil.

Puntos de Registro en Hospitales y Clínicas

Para agilizar el proceso, el Ministerio del Interior ha implementado puntos de registro en establecimientos de salud habilitados, permitiendo la inscripción antes del alta hospitalaria. En la ciudad de Medellín, el Hospital General inauguró una oficina de la Registraduría Nacional ubicada en el quinto piso en el año 2022. Esta iniciativa facilita que los padres completen el trámite antes de abandonar la institución, ahorrando tiempo y logística.

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Asimismo, en el año 2024, el Hospital Marco Fidel Suárez de Bello ejecutó su primer registro civil dentro de sus instalaciones. Esta operación se llevó a cabo en un punto específico situado en el primer piso del área de Atención del Parto. Estas medidas responden a la política de descentralización del servicio para acercar la administración pública a los ciudadanos en el momento más crítico del nacimiento.

Requisitos y Documentación Necesaria

La notaría es otra vía válida para realizar este trámite, como la Notaría 21 de Medellín ubicada en la carrera 38 número 26-41, o la Notaría 16 que acepta solicitudes a través de su sitio web. Los documentos indispensables incluyen el certificado de nacido vivo original, emitido por el hospital, la clínica o el médico tratante. La Notaría 16 especifica que este certificado no debe tener más de 30 días de expedición y debe estar diligenciado correctamente.

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Se requiere además el documento de identidad del progenitor que realiza el registro, que puede ser cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad, cédula de extranjería o pasaporte. Es obligatorio presentar la cédula de la madre y la del padre si este último reconoce al hijo. Asimismo, se debe aportar el grupo sanguíneo y factor RH del bebé. Si los padres son casados, se exige una copia auténtica del registro civil de matrimonio.

Procedimientos para Casos Específicos

En situaciones donde el parto ocurrió en casa o el certificado ha vencido, se requiere una declaración juramentada de dos testigos que hayan presenciado el nacimiento o conozcan los hechos. La Notaría 16 establece que uno de los testigos debe ser familiar y el otro no. Esta medida busca garantizar la veracidad de los datos en ausencia de la supervisión médica directa al momento de la inscripción.

Para hijos de padres venezolanos nacidos en Colombia, la normativa exige el certificado de nacido vivo y un documento de identidad vigente o vencido, como cédula o pasaporte venezolano. También puede solicitarse el Permiso Especial de Permanencia o la cédula de extranjería. Estos requisitos específicos facilitan la inclusión de niños nacidos en el territorio nacional por familias migrantes, asegurando sus derechos básicos.

Plazos, Costos y Opciones Territoriales

La territorialidad ya no es un obstáculo, ya que el criterio fue eliminado y se puede acudir a cualquier oficina autorizada, como la sede de La Candelaria en la calle 48 número 42-21 o la Registraduría Auxiliar de la Terminal del Norte. El registro se expide el mismo día de la solicitud. Si el trámite se realiza en un hospital, el proceso toma entre 15 y 30 minutos. Es crucial revisar con cuidado los nombres y apellidos antes de firmar.

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La primera copia del registro civil es gratuita, mientras que las adicionales cuestan $10.800 en papel y $18.750 si se descargan en línea. Si los padres desean que el padre reconozca al hijo, ambos deben firmar en la notaría. Si el padre no está presente, la madre diligencia un acta con el nombre del padre y el motivo de su ausencia, citándolo posteriormente para el reconocimiento, el cual también puede realizarse después mediante escritura pública. La afiliación a la EPS debe hacerse en los primeros 30 días.