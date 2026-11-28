La justicia francesa registra el domicilio de Ambroise de Rancourt, coordinador del programa de Marine Le Pen, por filtraciones confidenciales del Ministerio del Interior hacia el RN.

La justicia francesa ordenó el registro judicial del despacho y la residencia de Ambroise de Rancourt, exjefe de gabinete de Marine Le Pen y actual coordinador del programa presidencial del partido. Esta medida se enmarca en una causa penal abierta que investiga la filtración de información clasificada proveniente directamente del Ministerio del Interior hacia la formación política de la derecha nacional.

Detalles de la Operación Judicial

El operativo tuvo lugar específicamente el 9 de noviembre, fecha confirmada por medios de comunicación como Franceinfo y adelantada previamente por el diario Le Monde. Los investigadores buscan determinar si Rancourt actuó como el receptor principal de los datos confidenciales filtrados al partido político que lidera Le Pen.

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Las pesquisas se centran en reconstruir la ruta de un correo electrónico secreto enviado desde la cartera ministerial. Esta evidencia digital fue hallada previamente en el domicilio de una persona vinculada estrechamente a Marine Le Pen, lo que elevó el perfil de la investigación contra el entorno cercano de la líder política.

Origen de la Investigación y Acusaciones

La apertura formal de esta causa judicial data de julio del año pasado, cuando se descubrieron indicios de estas filtraciones durante el desarrollo de procedimientos penales vinculados a otro asunto separado. Los sospechosos de ser el origen de las fugas de información apuntan hacia Hughes Moutouh, ex alto cargo del Ministerio de Interior.

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Moutouh, quien fungía como prefecto de la región Centro Valle del Loira bajo la autoridad de Pierre Ory, fue relevado de su cargo gubernamental el pasado miércoles. Esta destitución directa del Gobierno francés se produjo como consecuencia inmediata de las investigaciones abiertas en su contra por su presunta implicación en el escándalo.

Según la información revelada por Le Monde, la investigación se originó a partir de un correo electrónico de la secretaría general del Ministerio del Interior. Este mensaje, que él dirigía en ese momento, fue encontrado en el domicilio de Frédéric Chatillon, una personalidad próxima al Rally National, durante un registro realizado por la Fiscalía europea en Roma.

Impacto en el Partido y Próximos Pasos

El correo electrónico encontrado contenía información sobre la declaración de una funcionaria ante la brigada financiera anticorrupción de la Policía Judicial. Dicha declaración versaba sobre las sospechas de financiación ilegal de las campañas electorales del Rally National, lo que conecta directamente las filtraciones con casos de corrupción política.

Le Monde detalló que tres personas tuvieron acceso a ese correo electrónico crítico, siendo Hughes Moutouh una de ellas. Esta revelación fue el detonante que condujo a la apertura de la investigación actual y provocó registros en la secretaría general del Ministerio de Interior a finales de julio.

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Marine Le Pen reaccionó ante los registros realizados hasta la fecha, asegurando que estos no implican directamente a su partido, el Rally National. Argumentó que si existiera una implicación formal, las autoridades deberían haber intervenido también en los despachos de sus principales líderes, incluyendo su propio lugar de trabajo y el de Jordan Bardella, presidente del bloque parlamentario.

Adicionalmente, el registro llevado a cabo por la Fiscalía europea en Roma estaba justificado por sospechas de uso fraudulento de fondos del Parlamento Europeo. Este contexto internacional añade una capa de complejidad jurídica al caso, vinculando el escándalo de filtraciones internas con posibles irregularidades financieras de alcance europeo.

El caso sigue en desarrollo mientras los investigadores intentan establecer la cadena exacta de custodia de los documentos filtrados. La presión política aumenta a medida que se revelan los detalles sobre quiénes tuvieron acceso a la información sensible del Ministerio del Interior y cómo esta llegó a manos del partido de la oposición.