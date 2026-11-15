Reglamento y Premios de Super Astro Luna: Guía Completa 2026

Descubre las reglas, montos y plazos para cobrar en Super Astro Luna. Guía oficial con detalles sobre sorteos, impuestos DIAN y signos zodiacales.

El juego de azar Super Astro Luna se consolida como una de las actividades lúdicas más populares en Colombia debido a su formato de sorteos diarios y su mecanismo único que combina números con signos zodiacales. Esta modalidad de chance es accesible para el público general al operar con un margen de apuestas que inicia desde los $500 COP hasta un máximo de $10.000 COP por combinación, permitiendo que diversos sectores de la población participen sin barreras económicas severas. Los sorteos se programan de manera regular, asegurando la continuidad del juego en jornadas nocturnas throughout the calendar year.

Horarios de Sorteos y Costos de Participación

El calendario de juegos de Super Astro Luna contempla actividades diarias que incluyen domingos y días festivos, lo que maximiza las oportunidades de ingreso para los jugadores. La estructura horaria está detallada con precisión: los sorteos se llevan a cabo de lunes a viernes a las 10:50 p.m., los sábados a las 10:42 p.m. o 10:45 p.m., y durante los domingos o festivos la extracción se realiza a las 8:30 p.m.

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La inversión mínima requerida para adquirir un tiquete es de $500 pesos colombianos, mientras que el tope máximo para una sola combinación se fija en $10.000 pesos. Esta flexibilidad en el rango de apuestas permite a los usuarios ajustar su estrategia según su disponibilidad financiera, manteniendo un costo operativo bajo en comparación con otras modalidades de juegos de suerte y azar.

Mecánica del Juego y Combinaciones Ganadoras

La dinámica central de Super Astro Luna gira en torno a la selección de un número de cuatro cifras, que varía desde el 0000 hasta el 9999, combinado con uno de los doce signos del zodiaco. Este signo astrológico, que puede ser Aries, Tauro, Géminis, entre otros, se asocia numéricamente y se extrae junto con las cifras para determinar el resultado final del sorteo oficial.

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El proceso de selección física implica la extracción de cinco balotas por parte de baloteras certificadas, garantizando la aleatoriedad y el cumplimiento de estrictas condiciones de seguridad. Cuatro de estas balotas corresponden a números enteros del 0 al 9, mientras que una quinta balota identifica el signo zodiacal ganador, asegurando la integridad del sistema previo al sorteo.

Existe una variante estratégica donde el apostador puede cubrir los doce signos zodiacales simultáneamente con su número de cuatro cifras seleccionado. Si el número elegido coincide, el jugador obtiene una ganancia independientemente del signo extraído, aunque el valor monetario del premio se ve modulado y es menor al obtenido al acertar un signo específico y único.

Tabla de Premios y Escala de Pagos

El plan de premios de Super Astro Luna se basa en multiplicadores que varían según la precisión de la apuesta realizada. La máxima puntuación se alcanza al acertar las cuatro cifras exactas más el signo zodiacal correcto, lo que genera un pago de 42.000 veces el valor apostado.

Para las combinaciones parciales, si el jugador acierta tres cifras junto con el signo, el retorno es de 1.000 veces la inversión inicial. Asimismo, el acierto de solo dos cifras más el signo correspondiente otorga un premio equivalente a 100 veces lo apostado, ofreciendo retornos significativos incluso en apuestas de menor magnitud.

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Requisitos Fiscales y Plazos para el Cobro

La gestión del premio está sujeta a normativas estrictas de la DIAN en Colombia. Si el valor neto del premio supera los $2.251.000 COP, se aplica automáticamente una retención del 20% por concepto de impuesto a las ganancias ocasionales. El operador del juego entrega el saldo restante junto con un certificado de retención que justifica el descuento fiscal.

La validez del tiquete es crítica para el cobro, debiendo mantenerse intacto; un papel borroso, mojado o dañado será rechazado por los puntos de pago. Asimismo, existe un plazo límite de un año contado a partir de la noche del sorteo para reclamar el premio. El incumplimiento de esta fecha transfiere legalmente los fondos a los sistemas de salud pública, anulando cualquier derecho posterior del jugador.