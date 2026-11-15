Ronaldinho regresó a la competición oficial a los 46 años tras once años de ausencia, vistiendo la camiseta del Ravenna en un partido de la Serie C de Italia el 15 de noviembre de 2026.

Ronaldinho Gaucho puso fin a más de once años de inactividad en competiciones oficiales al volver a pisar un campo de juego profesional este domingo 15 de noviembre de 2026. El histórico futbolista brasileño, de 46 años, fue titular en el derbi disputado entre el Ravenna y el Forlì, correspondiente a la tercera división del fútbol italiano, conocida como Serie C. El encuentro tuvo lugar en el estadio Bruno Benelli, un escenario que acogió a una multitud expectante para presenciar el regreso de una de las figuras más emblemáticas del deporte mundial.

Detalles del Regreso a los Campos

El brasileño aceptó la invitación directa de su amigo y empresario Ignazio Cipriani, presidente actual del club Ravenna, para participar en esta jornada especial. Antes de enfrentar al Forlì, el exjugador realizó una sesión de entrenamiento individual a puerta cerrada, preparando su cuerpo para la exigencia física de un partido competitivo. Esta preparación fue clave para que el jugador se sintiera cómodo con la intensidad del juego tras una década fuera de las canchas de alto nivel.

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La expectativa por ver a Ronaldinho en acción generó una afluencia masiva de aficionados al estadio. Cerca de 6.500 espectadores llegaron desde temprano para presenciar el encuentro y acompañar al futbolista en este momento histórico. Para acomodar a la gran cantidad de público, la organización instaló una tribuna adicional bautizada como 'R10'. Además, el club Ravenna diseñó una camiseta exclusiva de color blanco con detalles dorados y el número 10 en la espalda para la ocasión, rendiendo homenaje a su icónica dorsal.

Posiciones y Contexto del Evento

El entorno del evento contó con la presencia de varias personalidades destacadas del fútbol y el entretenimiento. Entre los asistentes figuraron figuras como el exguardameta Dida, el empresario Flavio Briatore, Ariedo Braida y el propio Ignazio Cipriani. La presencia de estos personajes subrayó la relevancia mediática del regreso de Ronaldinho, atrayendo la atención de medios y fanáticos de todo el mundo hacia la ciudad italiana.

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El entrenador del Ravenna, Leonardo Mandorlini, incluyó al brasileño en el tridente ofensivo del equipo, que alineó un esquema táctico 4-3-3. Mandorlini confió en la experiencia y calidad técnica de Ronaldinho para aportar creatividad en la fase atacante. Esta decisión táctica no solo respondió a la necesidad de resultados en el partido, sino que también aprovechó el carisma y la habilidad del jugador para dinamizar el juego y generar situaciones de peligro ante la defensa rival.

Impacto Real y Desempeño en el Terreno

Con el número 10 en su espalda, Ronaldinho mostró destellos de su conocida calidad durante la primera mitad del partido. Participó activamente en acciones ofensivas, destacándose en los tiros de esquina y buscando asociaciones con sus compañeros mediante paredes rápidas. En el minuto 7, uno de sus cobros estuvo a punto de derivar en una asistencia, pero el guardameta rival intervino para evitar el gol tras el cabezazo de un compañero cercano al área.

Su incidencia en el juego fue clara desde los primeros minutos. En el minuto 36, Ronaldhoff tuvo participación directa en la jugada que culminó con la apertura del marcador. Su intervención facilitó el desequilibrio que permitió a Giulio Donati marcar el 1-0 para el Ravenna con un potente remate desde fuera del área. Este gol reflejó la capacidad del brasileño para influir en momentos clave del partido, incluso tras largos años de inactividad profesional.

La participación del brasileño finalizó al cierre del primer tiempo. El entrenador Leonardo Mandorlini decidió sustituirlo en el descanso para darle paso a Matteo Maggio, respetando probablemente la carga física de un jugador de 46 años. Sin embargo, antes de abandonar el terreno de juego, Ronaldinho protagonizó un momento emotivo al dirigirse hacia la tribuna del Ravenna, inclinarse ante los aficionados y realizar un gesto de corazón con sus manos.

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La respuesta de la afición fue inmediata, con una larga ovación que acompañó su salida del campo. Este regreso no solo marcó el fin de una espera de más de una década para los seguidores del futbolista, sino que también reafirmó su legado como una leyenda viva del fútbol. La jornada en el estadio Bruno Benelli quedó grabada como un evento único que reunió a la nostalgia, la pasión y la alta competición en un solo partido.