Telemundo estrena la cuarta temporada de Sin senos sí hay paraíso. Conoce el nuevo elenco, trama de cámaras web en Medellín y fechas de emisión en streaming.

La producción televisiva Sin senos sí hay paraíso regresa a las pantallas con una nueva temporada tras ocho años del estreno de su tercera entrega. Telemundo continúa protagonizando esta adaptación de la obra original del escritor Gustavo Bolívar, titulada Sin tetas sí hay paraíso. La serie recupera a los personajes centrales para explorar un nuevo ciclo dramático en la televisión latinoamericana.

Trama centrada en cámaras web y crimen organizado

La cuarta temporada de Sin senos sí hay paraíso desplaza la acción hacia el entorno de alto riesgo de la industria de cámaras web en Medellín. Esta nueva etapa presenta un escenario aparentemente glamoroso que oculta una realidad mucho más peligrosa para los protagonistas. La sinopsis oficial detalla la aparición de una poderosa estructura criminal internacional vinculada al narcotráfico, la trata de personas y el lavado de dinero.

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La operación de esta organización en Colombia se mueve bajo diferentes fachadas mientras nuevas amenazas comienzan a acercarse a los personajes principales. Este giro narrativo busca profundizar en los mecanismos de control que ejercen estas redes sobre la sociedad local. Los creadores han diseñado este arco argumental para contrastar la fachada de éxito con la violencia subyacente.

Rivalidad entre Catalina Santana y La Diabla

Catalina Santana, interpretada por Carmen Villalobos, buscará construir el futuro que siempre ha deseado junto a Aurelio Titi Jaramillo, personificado por Gregorio Pernía. Su objetivo principal es alejarse de las sombras y la violencia que han marcado sus vidas en temporadas anteriores. Sin embargo, las circunstancias volverán a colocar a esta familia frente a situaciones que pondrán a prueba todo lo que han logrado hasta ahora.

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Yésica Beltrán, conocida popularmente como La Diabla y encarnada por Majida Issa, mantiene su papel como una figura antagonista clave. En temporadas anteriores, la rivalidad entre Santana y La Diabla se desarrolló en el contexto de los reinados de belleza. La Diabla intentó manipular un certamen para que su hija Daniela ganara, mientras Catalina La Pequeña competía por su propio camino.

Un evento trágico marcó el final de la tercera temporada emitida en 2018, cuando Yésica quedó gravemente herida tras un ataque con bazuca. Este incidente dejó a su personaje con el rostro desfigurado, estableciendo un punto de quiebre en la narrativa. La nueva temporada retoma estas líneas de conflicto para explorar las consecuencias psicológicas y sociales de estas acciones pasadas.

Elenco completo y nuevas incorporaciones

Además de los actores principales, el elenco de Sin senos sí hay paraíso 4 se conforma con otras figuras destacadas del medio. Catherine Siachoque y Carolina Gaitán regresan interpretando a Hilda Santana y Catalina Marín, respectivamente. Estas interpretaciones añaden profundidad a las dinámicas familiares que atraviesa la trama.

La producción incluye también a Fabián Ríos como Albeiro Marín, Elizabeth Gutiérrez como Diva Montero y Arturo Barba como Israel Montero. A estos veteranos se suma un grupo de nuevos personajes y actores que enriquecen la historia actual. Estas incorporaciones buscan ofrecer una visión más amplia de los entornos que rodean a la familia Santana.

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Fechas de estreno y plataformas de distribución

La nueva temporada de Sin senos sí hay paraíso se estrenó el lunes 16 de noviembre en la cadena Telemundo. El primer episodio, junto con los 59 restantes, serán transmitidos exclusivamente por esta señal. Esta estrategia de lanzamiento masivo busca consolidar la audiencia en el mercado televisivo tradicional.

Para los consumidores internacionales, la distribución se realizará a través de plataformas digitales específicas. En Estados Unidos, los espectadores podrán ver la serie en la plataforma de streaming Peacock. En Latinoamérica, el contenido llegará el 16 de diciembre de 2026 a través de Disney+.