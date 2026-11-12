Regreso Histórico de Colombia a Cali contra Chile

La Selección Colombia juega en Cali el 13 de noviembre contra Chile. Primer partido en el estadio Pascual Guerrero en 25 años con nuevo grupo bajo Néstor Lorenzo.

La Selección Colombia regresa al Estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali este viernes 13 de noviembre para enfrentar a Chile en un encuentro amistoso programado a las 7:00 p.m. por Caracol y RCN TV. Este partido representa un hito histórico significativo, ya que es el primer encuentro oficial que recibe el equipo nacional en esta ciudad vallecaucana desde el 24 de enero de 1999. Aquel último encuentro fue un empate 1-1 ante Dinamarca con gol de Faustino Asprilla, lo que marca un periodo de 25 años sin la presencia de la tricolor en ese escenario.

Novedades Tácticas y Titulares Clave

La alineación probable para este duelo muestra cambios importantes en la estructura del once titular que Néstor Lorenzo ha venido construyendo. Camilo Vargas y Jefferson Lerma son considerados jugadores indiscutibles en el proceso actual del técnico argentino, y se espera que inicien el partido desde el minuto uno. Esta convocatoria marca un regreso inmediato para ambos, quienes no fueron incluidos en la lista para la anterior ventana FIFA de septiembre e inicios de octubre. Para Jefferson Lerma, quien es oriundo del valle, jugar en su territorio con la camiseta de la selección patrio constituye un momento único y esperado por su trayectoria.

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Debutantes y Nuevos Jugadores

Una de las grandes incógnitas y fuentes de expectativa es el rendimiento de los futbolistas que tuvieron sus primeros minutos en los últimos compromisos contra México, Paraguay y Perú. Juan Manuel Rengifo, Camilo Durán, Kevin Andrade y Daniel Arcila son los nombres que dejaron buenas sensaciones y que podrían lucir con la selección mayor en su propio país. Se estima que Rengifo tenga un lugar en el onze inicial, aunque su posición podría alternarse con la de Jhon Arias o Daniel Arcila. Esta dinámica busca integrar a las nuevas figuras en el esquema táctico sin romper la cohesión del grupo.

Estrategia de Mentoría y Continuidad

El núcleo duro del equipo, liderado por el capitán Dávinson Sánchez, jugará un rol fundamental en la adaptación de las nuevas caras y en la transferencia de confianza dentro del vestuario. Junto a Sánchez, jugadores como Jhon Lucumí, Daniel Muñoz, Jhon Arias, Luis Suárez y Gustavo Puerta, definidos como pilares incuestionables del entrenador, asegurarán la estabilidad defensiva y la guía del juego. Néstor Lorenzo explicó en rueda de prensa que es esencial que los jóvenes entren arropados por jugadores experimentados que soporten la presión, una estrategia que se extiende a todos los futbolistas que forman parte del espectro de futuro de la selección.

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Expectativas Europeas y Vuelo a la Titularidad

Varios futbolistas que militan en clubes europeos llegan con la ilusión de consolidar su posición, incluyendo a Nelson Deossa del Betis, Daniel Mosquera del Hellas Verona y Juan David Arizala del Udinese. La gran sorpresa de esta convocatoria es Camilo Mena, quien juega en Polonia y tiene la oportunidad de demostrar su nivel en este escenario. Por otro lado, Juan David Cabal, lateral de la Juventus, busca recuperar la titularidad en el puesto de lateral izquierdo, situándose por encima de Samuel Velásquez. Cabal expresó su felicidad por volver al equipo, destacando el deseo de contribuir al buen desempeño del combinado nacional.

Contexto del Rival Chileno

El rival de esta noche, Chile, se encuentra en un proceso de reconstrucción tras la salida de su generación dorada. El equipo astral es dirigido por el técnico Nicolás Córdova y busca dar una buena impresión en estos dos encuentros. La máxima figura actual y capitán del equipo es Gabriel Suazo, lateral izquierdo del Sevilla. En la pasada fecha FIFA, Chile mostró un rendimiento mixto al ganar contra Congo y México, pero caer ante Estados Unidos y Canadá, lo que deja un panorama competitivo interesante para el partido de esta noche en Cali.