Regulación de Patinetas Eléctricas en Colombia: Normas de Circulación y Sanciones

La legislación colombiana establece un marco regulatorio para el uso de patinetas eléctricas, definiendo las condiciones de circulación, los requisitos para los conductores y las sanciones por incumplimiento, buscando la seguridad vial y el orden.

La legislación en Colombia establece normativas específicas para el uso de patinetas eléctricas , definiendo las condiciones de circulación y las sanciones por incumplimiento. Estos vehículos, que han ganado popularidad como medio de transporte económico y ágil, ahora están sujetos a regulaciones claras que buscan garantizar la seguridad vial y el orden en las vías del país.

La normativa, que se proyecta para el año 2026, abarca aspectos cruciales como los requisitos para los conductores, las zonas de circulación permitidas y las infracciones que conllevan multas y la inmovilización del vehículo. La normativa en Colombia sobre patinetas eléctricas establece que estos vehículos de movilidad personal urbana deben cumplir con parámetros específicos para su uso en las vías. En primer lugar, se establece que las patinetas no podrán circular por vías vehiculares, sino que deberán utilizar la infraestructura ciclista existente, como ciclorrutas y ciclovías. En ausencia de estos espacios designados, los usuarios podrán circular por las vías permitidas, ocupando el carril derecho y respetando las normas de tránsito vigentes. Además de las condiciones de circulación, la ley también exige el uso obligatorio de casco de seguridad y elementos reflectantes, especialmente durante la noche o en condiciones de baja visibilidad. El incumplimiento de estas disposiciones conllevará sanciones económicas y la posible inmovilización del vehículo, según lo estipulado en la regulación. La ley colombiana también establece las sanciones por infringir las normativas para el uso de patinetas eléctricas. Entre las infracciones se incluyen la circulación por lugares prohibidos, el incumplimiento de las normas de tránsito, la falta de elementos de seguridad como el casco y la utilización de la patineta para transportar a más de una persona, salvo reglamentación específica. Las multas asociadas a estas infracciones pueden ser significativas, equivalentes a seis salarios mínimos legales diarios vigentes. Además de las multas, las autoridades pueden ordenar la inmovilización del vehículo. Es importante destacar que, a diferencia de otros vehículos motorizados, las patinetas eléctricas no requieren matrícula, licencia de conducción ni Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), lo que las hace atractivas para muchos usuarios, pero también implica una mayor responsabilidad en cuanto al cumplimiento de las normas. Finalmente, es relevante mencionar que las autoridades territoriales tienen la potestad de complementar la regulación nacional con normativas locales, adaptando las regulaciones a las particularidades de cada municipio o ciudad, de manera de garantizar una adaptación y control eficiente





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