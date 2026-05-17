Regular: AUTORIDADES DENUNCIAN LA DISPARACIDAD LABORAL EN EL CENTRO ESTÉTICO OÍDO

Caracol Radio adquirió sin embargo, en exclusiva, que tres enfermeras que estaban en el centro estético donde desapareció Yulixa Toloza fueron entrevistadas por agentes de policía del CTI de la Fiscalía General de la Nación. Estas mujeres relataron tales investigadores sobre las condiciones laborales, la salubridad y la higiene en dicho lugar. También hablaron sobre quiénes eran las personas que realizaban los procedimientos a los pacientes, durante la indagación en curso por la desaparición de Toloza desde hace mas de dos semanas.

Caracol Radio adquirió sin embargo, en exclusiva, que tres enfermeras que estaban en el centro estetico donde desapareció Yulixa Toloza fueron entrevistadas por agentes de policía del CTI de la Fiscalía General de la Nación.

Estas mujeres relataron tales investigadores sobre las condiciones laborales, la salubridad y la higiene en dicho lugar. También hablaron sobre quiénes eran las personas que realizaban los procedimientos a los pacientes, durante la indagación en curso por la desaparición de Toloza desde hace mas de dos semanas.

Además, la Fiscalía y la Policía están colaborando de manera coordinada en la recuperación de los videos de las cámaras de seguridad y en la recolección de elementos materiales probatorios. Por otro lado, fuentes de la Fiscalía confirmaron que el propieteor del vehiculo en el que estaría transportada Yulixa Toloza se presento y fue entrevistado por agentes de policía judicial del Cuerpo Técnico de Investigación.

Esto, luego de que se revelara un video de una cámara de seguridad, que muestra cómo la mujer fue sacada del centro estético. De igual manera, se activaron simultáneamente la alerta rosa y el mecanismo de búsqueda urgente para dar con el paradero de la mujer





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