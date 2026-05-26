Rehabilitación de la vía a Paraíso avanza con entrega clave de materiales por unidad de víctimas

Entrega de materiales esenciales para la construcción de placa huella en la carretera que conecta el corregimiento de Paraíso, San Jacinto, destacando la inversión y los beneficios esperados para la comunidad local.

Con el objetivo de potenciar la calidad de vida y las condiciones de movilidad de las familias que habitan el corregimiento de Paraíso, ubicado en el municipio de San Jacinto , la Unidad de Víctimas, a través de su Dirección Territorial en los departamentos de Bolívar y San Andrés, realizó la entrega de todos los materiales necesarios para iniciar la rehabilitación de la vía que enlaza a esta población con la cabecera municipal.

Esta acción, que forma parte de la estrategia de prevención urgente y mitigación de los efectos del conflicto armado, tendrá como propósito principal aliviar el riesgo de desplazamiento forzado que afecta a la zona y garantizar el acceso a servicios básicos que han sido históricamente difíciles de obtener debido a las condiciones precarias del trazado vial. El proyecto, que abarca un tramo de 220 metros lineales dividido en dos secciones -la primera de 130 metros en el sector de El Naranjal y la segunda de 90 metros en la Loma del Ceibal- contempla la construcción de una placa huella de alta durabilidad.

La obra está pensada para beneficiarse a más de 1.800 habitantes de la zona, que durante décadas han experimentado dificultades para transportar productos agrícolas o acceder a establecimientos médicos, educativos y administrativos. Con la nueva infraestructura, se prevé que la reducción del tiempo de viaje se traduzca en oportunidades de comercialización para los agricultores locales, en una mejora sustancial de la logística de suministro de bienes de primera necesidad y en un aumento del acceso a servicios de salud y educación, consolidando una base de desarrollo sostenible para la comunidad.

La inversión total que cubre el proyecto asciende a 638 millones de pesos colombianos, de los cuales 351 millones son financiados directamente por la Unidad de Víctimas. Los materiales entregados incluyen grava, cemento, varillas de acero, puntillas y demás insumos indispensables para la construcción de la placa huella.

Adrián Pérez, responsable del área de Gestión de Proyectos de la Unidad de Víctimas y que se encuentra dentro de la Dirección Territorial de Bolívar y San Andrés, explicó que esta fue la primera entrega de los materiales y que su presencia es un indicativo del progreso que se está logrando en la región. Juan Quiroz, secretario de Planeación del municipio de San Jacinto, expresó su agradecimiento ante la entrega y enfatizó la importancia de la colaboración entre el sector público y la Unidad de Víctimas para el desarrollo integral de la zona.

Con la finalización de la vía, se espera una notable mejora en la conectividad, una mayor integración de la zona con la cabecera y la reducción de los costos logísticos para los residentes de Paraíso, contribuyendo al fortalecimiento de la resiliencia comunitaria frente a los desastres y al impulso de una economía local más robusta.





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