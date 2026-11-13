Rehabilitan tucán juvenil en Valle de Aburrá tras hallazgo de Policía Nacional

Policía Nacional entregó un tucán con alas mutiladas al Área Metropolitana del Valle de Aburrá para su rehabilitación. Este caso ejemplifica el impacto del tráfico ilegal de fauna silvestre en la región.

Un tucán juvenil se encuentra actualmente en proceso de rehabilitación en el Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre ( Cavr) del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, tras ser intervenido por la Policía Nacional. La ave arribó al centro con condiciones físicas críticas, habiendo permanecido ocho meses sin capacidad de vuelo y lejos de las condiciones naturales esenciales para su supervivencia.

Estado físico crítico del tucán en cautiverio

La evaluación inicial realizada por los profesionales del centro reveló que el ave presentaba un estado de salud delicado. Se identificó que las plumas de vuelo de ambas alas habían sido recortadas deliberadamente, una práctica que le impedía desplazarse por el aire. Además, el animal mostraba un plumaje opaco y sucio, mientras que las plumas de la cola aún se encontraban en proceso de crecimiento.

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Los expertos también notaron una tolerancia excesiva hacia la cercanía humana. Esta conducta, atribuida a un prolongado contacto con personas durante su permanencia en cautiverio, constituye un factor agravante significativo para su potencial reintegración a la vida silvestre. La interacción artificial ha alterado sus instintos básicos de supervivencia.

Datos del tráfico ilegal en el Valle de Aburrá

Andrés Alberto Gómez Higuita, profesional universitario del Grupo de Fauna del Área Metropolitana, detalló los alcances de este caso. Aclaró que la especie del tucán no posee distribución natural en esta región geográfica, por lo que su presencia es un indicio claro de los impactos generados por la captura y movilización de fauna fuera de sus ambientes naturales.

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Las autoridades ambientales han registrado un aumento en la recuperación de ejemplares. Desde el inicio de 2024 hasta la fecha, las autoridades han recuperado un total de 15 tucanes en el territorio metropolitano. Esta cifra ilustra la persistencia del tráfico ilegal de animales silvestres, el cual continúa generando consecuencias graves para la biodiversidad local.

Protocolo de rehabilitación y reintegración

El equipo interdisciplinario del Cavr está llevando a cabo una serie de evaluaciones rigurosas para determinar si el animal podrá sobrevivir sin depender de los seres humanos. El proceso técnico incluye estudios veterinarios, biológicos, microbiológicos y zootécnicos. Estos exámenes son indispensables para establecer el plan de tratamiento adecuado.

El seguimiento detallado se centrará en la recuperación integral del plumaje, la restauración de la capacidad de vuelo y la modificación de las respuestas conductuales frente al entorno. Uno de los desafíos principales es reprogramar los instintos del ave para que pueda evitar el contacto humano innecesario y garantizar su autosuficiencia.

Llamado a la ciudadanía y canales de denuncia

El Área Metropolitana ha emitido un llamado urgente a la ciudadanía para abstenerse de comprar, comercializar, transportar o mantener animales silvestres en cautiverio. Estas prácticas no solo afectan gravemente las condiciones de vida de los ejemplares, sino que también comprometen seriamente sus posibilidades de regresar a sus ecosistemas originales.

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La entidad ha habilitado un canal específico para recibir reportes. La línea de emergencias de fauna del Área Metropolitana, número 3046300090, está activa para llamadas y mensajes de WhatsApp. A través de este medio, los profesionales de la entidad pueden recibir los reportes ciudadanos y coordinar la atención correspondiente a tiempo.