Un rehén del asalto al almacén Éxito en Cartagena describe una discusión sobre la distribución del dinero entre los delincuentes, revelando detalles del plan de cinco años.

Uno de los sobrevivientes del cautiverio ocurrido en el almacén Éxito de Cartagena ha proporcionado detalles inéditos sobre la dinámica interna del grupo criminal. El testimonio, recogido por el diario El Tiempo, expone una disputa significativa entre los asaltantes por la distribución de las ganancias y confirma que la operación fue planificada durante un período de cinco años.

Detalles del Plan Criminal y Preparación

El rehén relata que uno de los hombres que lo mantenía bajo vigilancia comenzó a hablar sobre la logística del golpe mientras compartían whisky Johnnie Walker Blue Label. Según su cuenta, el sujeto le explicó que el operativo llevaba cinco años en preparación. El testigo añadió que el plan original debía ejecutarse hace tres meses, pero la deserción de varios integrantes obligó a reclutar nueva gente.

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La tensión aumentó cuando los delincuentes, ya bajo los efectos del licor, iniciaron un enfrentamiento verbal. Un sujeto cuestionó la forma en que se repartiría el dinero, argumentando que era injusto que el individuo que permanecía fuera del local recibiera más pagos que quienes estaban dentro asumiendo el riesgo de enfrentar a la Policía.

Disputa Interna y Mención de Cuarto Implicado

Durante la discusión, los delincentes mencionaron a una posible cuarta persona vinculada al hecho, quien se encontraba fuera del almacén. Este detalle sugiere una estructura criminal más compleja de lo inicialmente reportado, con roles claramente diferenciados entre quienes ejecutaban la toma del lugar y quienes gestionaban la logística externa.

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El rehén describe cómo uno de los captores, tras consumir una botella de whisky valorada en aproximadamente 1,5 millones de pesos, inició una conversación directa con él. Ante el temor, el testigo decidió responderle a su captor, lo que derivó en la confesión sobre los antecedentes del ataque y los detalles de la redistribución de los fondos.

Impacto y Revelaciones del Testimonio

Estos testimonios aportan una perspectiva crítica sobre la cohesión y la planificación del grupo delictivo. La discusión por el dinero revela fracturas internas que pueden haber sido clave para la resolución del caso. La mención de una persona externa al almacén amplía el espectro de la investigación sobre los responsables.

El relato confirma la magnitud del operativo y la preparación previa del grupo. Los detalles proporcionados por el rehén permiten a las autoridades tener una visión más clara de la jerarquía y los roles dentro de la banda criminal responsable del secuestro. La publicación de estos datos por parte de El Tiempo ha generado un amplio interés público en los hechos.