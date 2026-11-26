La reina Mary de Dinamarca recorrió colegios afectados por el sismo en Cali y conoció proyectos de salud. La Alcaldía reportó aportes de 60 mil millones para la reconstrucción.

La Reina Mary de Dinamarca realizó una visita oficial a la ciudad de Cali con el objetivo principal de evaluar y apoyar los esfuerzos de reconstrucción en la infraestructura educativa afectada por el sismo ocurrido el 10 de agosto. Durante su recorrido, la monarca estuvo acompañada por el alcalde Alejandro Eder y la Primera Dama de Colombia, Taliana Vargas, en una jornada que también incluyó la revisión de iniciativas de salud pública y sostenibilidad ambiental en la región.

Evaluación de la Reconstrucción Escolar en Cali

La delegación real recorrió las Instituciones Educativas Eustaquio Palacios y Cristóbal Colón, dos centros que sufrieron daños estructurales significativos durante el movimiento telúrico del 10 de agosto. La Secretaria de Educación Distrital, Sara Rodas, presentó los avances técnicos y financieros, destacando que cerca del 12 % de la infraestructura educativa oficial de la ciudad quedó afectada por el desastre natural, lo que requiere una intervención inmediata y coordinada.

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Alianzas Públicas y Financiamiento Privado

El alcalde Alejandro Eder informó que ya se cuenta con el respaldo de más de 13 organizaciones privadas y donantes, las cuales han aportado un capital superior a los 60 mil millones de pesos para financiar la recuperación de las plantas físicas. Entre los principales contribuyentes figuren la familia Gilinsky, la Fundación Terpel, Tecnoquímicas y Propacífico, recursos destinados a garantizar que los estudiantes puedan regresar a la presencialidad lo antes posible.

Impacto en Instituciones Educativas Específicas

En la Institución Educativa Eustaquio Palacios, la afectación impacta a aproximadamente 2.400 estudiantes, distribuidos entre 1.900 en la sede central y 500 en las sedes alternas. El rector Óscar Ordóñez explicó que las sedes alternas se están adecuando con recursos propios, mientras que la sede central será reconstruida mediante la gestión conjunta de la Alcaldía, la fundación de la Primera Dama y la familia Gilinsky, con una entrega prevista en un plazo máximo de cinco meses.

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Iniciativa de Salud Preventiva Novo Nordisk

Fuera del ámbito escolar, la Reina Mary conoció de primera mano el programa Ciudad para una Mejor Salud, una alianza estratégica entre la Alcaldía de Cali y la farmacéutica danesa Novo Nordisk que interviene a cerca de 90 estudiantes y a más de 80 adultos mayores en las comunas 15 y 16. El secretario de Salud Pública Distrital, Germán Escobar Morales, detalló que la intervención ha logrado disminuir en casi un 20 % el sobrepeso en los adultos y reducir en un 15 % los valores alterados en su perfil lipídico.

Visita al Asentamiento El Valladito y Futuro

La agenda también incluyó una parada en el asentamiento El Valladito, donde la monarca visitó junto a funcionarios de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) las intervenciones humanitarias en el territorio. Para cerrar la visita a Cali, el alcalde Alejandro Eder invitó oficialmente a Dinamarca para ser el país invitado de honor en la Semana de la Biodiversidad 2027, evento que se celebrará en el Parque de la Biodiversidad COP16, marcando el cierre de esta etapa de cooperación bilateral.