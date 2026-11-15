Reinado Popular Cartagena 2026: Fecha y detalles de la Gran Velada

El domingo 15 de noviembre de 2026 se celebrará la Gran Velada de Elección del Reinado Popular en Cartagena. Conoce al jurado, artistas y horarios.

La ciudad de Cartagena de Indias se prepara para recibir a la nueva soberana de sus barrios y corregimientos durante la Gran Velada de Elección y Coronación del Reinado Popular. Este evento cultural de gran importancia tendrá lugar el domingo 15 de noviembre de 2026, marcando el punto culminante de las celebraciones asociadas a las fiestas de independencia del 11 de noviembre.

La ceremonia oficial startará a las 6:00 p.m. en el Centro de Convenciones Cartagena de Indias, un escenario emblemático elegido para recibir tanto al jurado calificador como al público asistente. Durante la noche, las 40 aspirantes oficiales que han logrado llegar a esta instancia final participarán en su última pasarela. El objetivo de esta presentación es demostrar públicamente el liderazgo, el carisma y el arraigo cultural profundo de la mujer cartagenera ante la sociedad.

Also read Gran Velada de Reinado Popular 2026: Elección el 15 de noviembre en Cartagena

Programa musical y presentaciones en vivo

La atmósfera festiva del evento estará garantizada por una nómina musical de lujo diseñada específicamente para encender la celebración en el recinto de convenciones. La energía propia de la champeta y la tradición cartagenera resonarán fuertemente gracias a las presentaciones en vivo programadas para la ocasión. Estos actos artísticos están pensados para conectar con la audiencia y realzar el espíritu de la celebración local.

Uno de los pilares musicales de la noche será la presentación de la artista Luismy Yanes. Ella se acompañará del ritmo contagioso y característico de la agrupación Bazurto All Stars. La combinación de estos artistas busca mantener la vitalidad y el dinamismo que son sellos distintivos de la cultura musical en la región durante las festividades oficiales.

Posiciones oficiales e invitación del alcalde

Dumek Turbay Paz, el alcalde Mayor de Cartagena, ha extendido una invitación formal a todos los sectores de la ciudad para que acompañen a sus representantes en este momento histórico. Turbay Paz describe esta velada como la noche más esperada por los barrios, afirmando que el Reinado Popular es el reflejo directo de la belleza, el talento y la pujanza de la mujer de las comunidades.

Advertisement

La administración municipal invita a las comitivas, a las familias y a toda la población de Cartagena a vivir la elección con entusiasmo, respeto y la alegría que caracteriza a La Fiesta que Nos Une. Esta declaración institucional subraya la intención de unir a la ciudad en torno a sus valores culturales y sociales a través de este certamen.

Por su parte, Shirley Tuñón Vásquez, directora general del IPCC, resaltó el valor estratégico del certamen dentro del marco más amplio de la salvaguardia cultural. Tuñón Vásquez destacó que cada una de las 40 candidatas ha realizado un trabajo excepcional como embajadora de la memoria y las tradiciones de su territorio correspondiente.

La directora general señaló que la velada de elección y coronación será un homenaje al esfuerzo colectivo de los hacedores, las familias y los comités barriales. Según su visión, estos grupos son los que hacen posible que nuestras festividades permanezcan vivas de generación en generación, garantizando la continuidad de las tradiciones locales.

Transmisión oficial y acceso al evento

Los ciudadanos interesados en seguir la elección de la Reina Popular de Cartagena 2026 sin asistir físicamente podrán hacerlo a través de las plataformas digitales oficiales. La transmisión en vivo del evento y todos los detalles técnicos de acceso se están compartiendo exclusivamente a través de los canales digitales del IPCC y la Alcaldía Mayor de Cartagena.

Esta decisión busca ampliar la audiencia del evento, permitiendo que la cobertura llegue a lugares donde no hay capacidad física o logística para asistir al Centro de Convenciones. La difusión digital se presenta como una herramienta clave para mantener la conexión de la diáspora y los residentes lejanos con las festividades locales.

Advertisement

Composición y perfiles del jurado calificador

La responsabilidad crítica de elegir a la nueva soberana de las festividades recae sobre cinco personalidades destacadas de la moda, las artes escénicas, el turismo y la cultura. Este jurado cuenta con una trayectoria nacional e internacional que avala su criterio para evaluar a las 40 finalistas en todos los aspectos del certamen.

Ketty Tinoco, reconocida diseñadora de moda colombiana y llamada la "Dama del Lino" por su maestría en trabajar este tejido en Cartagena de Indias, lidera la sección de moda. Con más de 40 años de trayectoria, crea prendas atemporales y elegantes, como vestidos, ropa infantil y guayaberas, con detalles artesanales que exaltan la identidad de la ciudad.

La sección de artes escénicas está representada por Ruby Marrugo Osorio, maestra en Artes Escénicas, actriz, directora y pedagoga con amplia experiencia. Fue cofundadora en Colombia de la compañía "Teatro a Cuestas" de Cuba y ha participado en diversos montajes y espacios internacionales de intercambio teatral, además de ejercer como jurado en certámenes.

Juliana Raquel Osorio Angulo, modelo y empresaria, representa la perspectiva de la belleza y el negocio. Es exreina de la Región Caribe y se destaca por su participación en el Concurso Nacional de Belleza, donde representó la belleza, la cultura y el talento de la región en un escenario de alto nivel nacional.

En el ámbito del turismo y la hotelería, Carmen Hortencia Otero Recuero aporta su experiencia como ejecutiva de alta gama en Cartagena. Se desempeña como directora de Mercadeo y Ventas del Sofitel Legend Santa Clara desde su apertura, siendo una figura clave en el posicionamiento de la ciudad como destino de clase mundial.

Finalmente, Franklin Ramos Toscano, diseñador de moda y estilista colombiano, cierra el panel. Es reconocido por su aporte a la proyección internacional de la moda del país y su compromiso constante con el empoderamiento de la mujer colombiana, completando así un jurado multidisciplinario y de alto nivel.