Reinauguración del 'Templo del Fútbol Menor: Alameda La Victoria' en Cartagena

El alcalde Dumek Turbay reabrió las puertas del escenario deportivo 'Templo del Fútbol Menor: Alameda La Victoria' en Cartagena, en el marco de la celebración de los 493 años de fundación de la ciudad.

El alcalde Dumek Turbay reabrió las puertas del escenario deportivo 'Templo del Fútbol Menor: Alameda La Victoria ' en Cartagena , en el marco de la celebración de los 493 años de fundación de la ciudad.

El lugar había sido abandonado y se encontraba en mal estado, pero gracias a la intervención de la Alcaldía de Cartagena, se han realizado obras de mejoramiento que han mejorado las instalaciones y han entregado espacios deportivos dignos para más de 20.000 niños y jóvenes de la ciudad. El proyecto ha sido financiado con una inversión superior a los $10.500 millones y ha abarcado más de 19.000 metros cuadrados del complejo.

Las obras han incluido la instalación de cuatro canchas de grama sintética, la mejora del sistema de drenaje, la implementación de nueva iluminación y la recuperación integral del canal contiguo. Además, se ha construido un parque lineal y un paseo peatonal recreodeportivo que conectará distintos sectores del complejo y ofrecerá mayor seguridad, movilidad y espacios de integración para la comunidad.

El alcalde Dumek Turbay ha expresado su compromiso con el proyecto y ha destacado la importancia de brindar a los niños y jóvenes de la ciudad espacios deportivos dignos y seguros para que puedan desarrollar sus habilidades y pasatiempos. La inauguración de las canchas del Templo de Futbol Menor: Alameda La Victoria es un paso importante hacia la transformación social del sur de Cartagena y la creación de oportunidades para la juventud de la ciudad





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