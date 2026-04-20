Reino Unido prohíbe el ingreso de la activista radical Valentina Gómez tras presiones sociales

El Gobierno británico anuló el visado de la política de extrema derecha Valentina Gómez, citando su retórica anti-inmigración y sus acciones de odio contra la comunidad musulmana como motivos para rechazar su entrada al país.

El Ministerio del Interior del Reino Unido , conocido como el Home Office, ha tomado la firme decisión de vetar el ingreso al territorio británico de la ciudadana colombiana Valentina Gómez , quien ha ganado notoriedad en el ámbito político estadounidense tras sus fallidos intentos de postulación al Congreso por el estado de Texas. La medida se ha fundamentado en el análisis de su historial de discursos, calificados por diversas autoridades británicas como promotores de odio e intolerancia.

Gómez tenía programada su asistencia para el próximo 16 de mayo a un evento masivo denominado Unite the Kingdom, liderado por la figura de extrema derecha Tommy Robinson, una presencia que el gobierno británico ha catalogado como incompatible con el bienestar público y la cohesión social de la nación. La revocación del permiso, que inicialmente había sido concedido bajo la modalidad de visado electrónico, se produjo tras una intensa presión política y social. Diputados del Parlamento británico, liderados por figuras como Adnan Hussain, enviaron comunicaciones formales a la ministra del Interior, Shabana Mahmood, advirtiendo sobre el peligro de permitir que la activista utilizara suelo británico para propagar retórica contra las minorías. El Consejo Musulmán Británico también se sumó a las voces críticas, señalando que autorizar su entrada sería un gesto de legitimación hacia una ideología extremista que busca marginar a la población musulmana residente en Inglaterra. Este desenlace ocurrió apenas unos días después de que la propia Gómez desafiara públicamente a las autoridades británicas a través de redes sociales, lanzando advertencias provocadoras contra el primer ministro Keir Starmer y la propia titular de Interior. Gómez, quien cuenta con una audiencia superior a los 650.000 seguidores en la plataforma X, se ha convertido en una figura emblemática del sector más radical del movimiento MAGA en Estados Unidos. Su trayectoria política ha estado marcada por acciones performativas extremas, que van desde la quema de libros sagrados como el Corán utilizando lanzallamas, hasta campañas agresivas dirigidas contra la comunidad LGTBI, donde ha destruido literatura inclusiva. Sus propuestas electorales en Texas se centraron en una política de mano dura contra la inmigración irregular, el fomento del porte de armas y un apoyo incondicional a intervenciones militares drásticas. Este patrón de conducta, sumado a sus declaraciones sobre ejecuciones públicas de migrantes, ha consolidado su imagen como una activista de choque. La decisión del Reino Unido sienta un precedente importante sobre cómo las políticas de migración y seguridad pueden actuar ante individuos cuya retórica es considerada una amenaza directa para la armonía social y la integridad de las comunidades protegidas por las leyes británicas contra el discurso de odio





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