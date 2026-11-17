Investigador Guillermo Chinni descubre correlaciones astronómicas en El Niño. Análisis de datos revela patrones temporales para mejorar predicciones climáticas globales.

Una investigación realizada en Argentina por el investigador Guillermo A. Chinni, vinculado a las universidades Austral y del Salvador, ha identificado nuevas pistas estadísticas sobre el comportamiento de El Niño y La Niña. Este análisis reveló asociaciones entre estos fenómenos climáticos y características del movimiento terrestre respecto al Sol. Los resultados se publicaron el 11 de noviembre de 2026 en la revista científica Frontiers in Earth Science, abriendo un nuevo campo de estudio sobre la recurrencia de estos eventos.

Patrones temporales en registros climáticos

El estudio de Guillermo A. Chinni analizó 78 años de registros climáticos y astronómicos, cubriendo el periodo exacto desde 1948 hasta 2025. Mediante herramientas matemáticas y estadísticas, se identificaron patrones temporales compartidos de aproximadamente 2.5 a 3 años, así como ciclos de alrededor de 4 años. Además, se detectaron periodos más prolongados que oscilan entre 8 y 16 años, sugiriendo una estructura cíclica compleja en la variabilidad climática global.

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Correlación astronómica y variables oceánicas

Guillermo A. Chinni comparó registros de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) con datos sobre la distancia entre la Tierra y el Sol. La investigación evaluó la geometría de sus posiciones y las variaciones de la fuerza gravitatoria entre ambos cuerpos celestes. Estos hallazgos indican que la configuración de la Tierra respecto al Sol podría estar relacionada con la recurrencia de El Niño y La Niña, sin confirmar una relación directa de causa y efecto.

Anticipación de fenómenos hasta 2030

Uno de los aspectos más relevantes es que las variables astronómicas pueden calcularse con precisión para el futuro. Al extender sus cálculos hasta el año 2030, el investigador Guillermo A. Chinni encontró señales que coinciden históricamente con condiciones asociadas a El Niño. Sin embargo, el estudio aclara que esto no constituye un pronóstico determinista de intensidad ni de fecha exacta, sino una identificación de patrones recurrentes dentro de un sistema complejo.

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Impacto en la comprensión del sistema ENSO

El Niño y La Niña forman parte de El Niño-Oscilación del Sur (ENSO), un fenómeno que se desarrolla en el Océano Pacífico tropical. Tradicionalmente, su comportamiento se estudiaba desde las interacciones entre el océano y la atmósfera. Esta nueva perspectiva de Guillermo A. Chinni incorpora información complementaria, fundamental para anticipar riesgos de sequías, lluvias intensas y afectar la producción de alimentos en regiones vulnerables.

Mecanismos físicos y próximos pasos científicos

El propio estudio reconoce que se desconoce el mecanismo físico que explicaría las asociaciones encontradas entre astronomía y clima. Por ello, será necesario contrastar los resultados con nuevas observaciones y modelos climáticos futuros. La investigación de la Universidad Austral y del Salvador no modifica el conocimiento establecido sobre el papel central del océano, pero sí plantea nuevas preguntas sobre la influencia de variables astronómicas en el clima terrestre.