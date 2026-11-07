Relaciones entre Colombia e Israel: la embajadora Vivian Aisen detalla su agenda

La embajadora Vivian Aisen describe la agenda bilateral entre Colombia e Israel, con cooperación agrícola, militar y cultural por los 70 años de relaciones diplomáticas.

Las relaciones diplomáticas entre Colombia e Israel pasaron de un rompimiento durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro a una nueva etapa en la que el presidente Abelardo de la Espriella no solo las reanudó, sino que convirtió al país de Oriente Medio en uno de sus aliados más cercanos.

En ese contexto llegó al país la embajadora Vivian Aisen, quien conversó con EL COLOMBIANO sobre los diálogos que ha reactivado desde su llegada, el aumento del antisemitismo y las denuncias sobre Gaza formuladas por comisiones independientes y entidades de la ONU.

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Agenda bilateral y cooperación agrícola en Medellín

La embajadora Vivian Aisen eligió a Medellín como su primer destino fuera de Bogotá, por la relevancia del departamento de Antioquia y la importancia de su sector agrícola. Según su explicación, Israel es líder en agricultura y puede aportar al desarrollo del país y del departamento.

Aisen explicó que la agregaduría económica de la embajada busca conectar empresarios israelíes y colombianos para intercambiar tecnología. Con esa herramienta, la embajadora quiere vincular a los empresarios antioqueños con sus pares israelíes.

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Pasos para restablecer la relación tras el rompimiento

La embajada de Israel pasó de consulado a embajada, y Aisen lleva dos meses en el cargo. Según la embajadora, su homóloga colombiana en Israel también asumió sus funciones e inauguró la sede en Jerusalén.

Aisen detalló que se derogó la prohibición de exportar carbón colombiano hacia Israel y se eliminó la exigencia de visa entre ambos países. Además, el Tratado De Libre Comercio, que el Gobierno anterior intentó cancelar sin lograrlo, fue reactivado mediante un intercambio de notas.

La embajadora atribuyó el deterioro a la gestión anterior y reconoció que se perdió tiempo en estos dos años. Afirmó que ese obstáculo ya pertenece al pasado y que ahora se profundizará la agenda bilateral.

Aisen recordó que Colombia e Israel han mantenido relaciones diplomáticas profundas y estrechas durante casi 70 años. El próximo año se cumplen 70 años de relaciones diplomáticas, por lo que ambos países coordinarán una agenda cultural con un festival de cine israelí.

Cooperación militar y el vínculo con el narcotráfico

Israel enviará delegaciones de su industria militar a Bogotá para reunirse con el Ministerio de Defensa colombiano, según la embajadora Vivian Aisen. Este mes llegará la primera delegación, y a finales de noviembre llegará una más grande.

La segunda delegación estará liderada por el director general del Ministerio de Defensa israelí, que se reunirá con sus colegas colombianos para evaluar las posibilidades de cooperación. Aisen afirmó que el objetivo es definir en qué áreas pueden trabajar juntos.

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Aisen afirmó que escuchó sobre relaciones estrechas entre las proxys financiadas por el Gobierno iraní y el narcotráfico en Colombia. Según ella, la plata lavada en el país llega al Medio Oriente, y calificó el asunto como alarmante para ambas regiones.

Antisemitismo, Gaza y posiciones sobre la ONU

La embajadora Vivian Aisen sostiene que el antisemitismo ha aumentado de manera drástica en redes sociales y rechaza la acusación de genocidio en Gaza. Calificó los reportes de la ONU y de comisiones independientes como tendenciosos.

Aisen dijo que recibió imágenes de Hitler con mensajes que lamentan que no terminara su trabajo, fotos de jabón y comentarios que exigen la salida de los judíos del país. Según la embajadora, estos mensajes se dirigen contra ella, la embajada, Israel y la comunidad judía.

La embajadora afirmó que la ONU no dice que Israel cometa genocidio en Gaza, y que existen relatores del organismo que sí lo sostienen. Consideró que varios de ellos son tendenciosos y que la ONU tiene desafíos, como otros países.

Aisen dijo no aceptar la definición de que Israel comete genocidio, porque implica la intención deliberada de destruir a un pueblo. Sobre Estados Unidos, lamentó el crecimiento de una facción progresista del Partido Demócrata altamente crítica del Estado de Israel, y espera que ese partido siga respaldando a Israel.