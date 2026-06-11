Relatora especial de la ONU insta a Colombia a reconocer violaciones históricas y avanzar en medidas de reparación

La relatora especial de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la discriminación contra las personas afectadas por la lepra y sus familiares, Beatriz Miranda-Galarza, instó al Estado colombiano a reconocer públicamente las violaciones históricas sufridas por esta población y avanzar en medidas de reparación, justicia y no repetición.

El llamado fue realizado al término de una visita oficial de ocho días al país, durante la cual la experta evaluó la situación de derechos humanos de las personas afectadas por esta enfermedad.

La relatora especial de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la discriminación contra las personas afectadas por la lepra y sus familiares, Beatriz Miranda-Galarza, instó al Estado colombiano a reconocer públicamente las violaciones históricas sufridas por esta población y avanzar en medidas de reparación, justicia y no repetición. Aunque reconoció los avances de las autoridades colombianas en materia de diagnóstico, tratamiento y vigilancia epidemiológica, la representante de la ONU alertó que la transmisión de la enfermedad continúa en algunas regiones del país, incluso con casos reportados en menores de edad.

La lepra afecta de manera desproporcionada a sectores históricamente marginados, entre ellos personas en condición de pobreza, pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas, migrantes, mujeres, niños, adultos mayores y víctimas del conflicto armado y del desplazamiento forzado. Durante su visita, también evidenció dificultades de acceso a servicios básicos para quienes viven en zonas rurales y apartadas.

La experta de Naciones Unidas exhortó al Gobierno colombiano a adoptar una respuesta integral basada en los derechos humanos, que incluya acciones enfocadas en igualdad, accesibilidad, protección social, salud mental, rehabilitación y educación pública. Finalmente, señaló que las personas afectadas por la enfermedad deben ser reconocidas plenamente como titulares de derechos y participar activamente en la construcción de las políticas públicas que impactan sus vidas





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