Un relicario con reliquia de San Francisco de Asís visita Bucaramanga, Piedecuesta y Pamplona en Santander hasta enero 2027.

Un visitante de fama mundial ha estado recorriendo discreto territorio en los Santander es sin que los medios de comunicación registren su presencia oficial. La ruta comenzó con su ingreso al país por Santa Marta y continuó con una presencia confirmada en Bucaramanga los días 1 y 2 de noviembre, seguidos de una visita el 8 de noviembre en Piedecuesta. Esta semana, el peregrino ha estado presente en Pamplona, completando un itinerario que incluye todos los conventos de las clarisas y los templos dedicados a su advocación en la región.

Presencia discreta en templos santandereanos

La llegada del objeto sagrado a la ciudad de Pamplona ha sido marcada por devoción silenciosa. Al atardecer del 3 de octubre de 1226, hace exactamente 800 años, San Francisco de Asís había fallecido en la Porciúncula de Asís a la edad de 44 años. Su reliquia, transportada en un lujoso relicario que contiene un fragmento de uno de sus huesos, ingresó al territorio nacional el 3 de octubre del año en curso, marcando el inicio de un periplo que se extenderá hasta enero del próximo año.

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La ruta ha incluido paradas estratégicas en centros de fe local. El relicario estuvo ayer en la catedral de Santa Clara de Pamplona y hoy se encuentra en el convento de las hermanas de Santa Clara, donde será devotamente atendido por sus moradores. Esta ruta refleja el deseo de conectar con comunidades religiosas específicas, priorizando la intimidad espiritual sobre el escrutinio público masivo.

Declaración oficial del año jubilar franciscano

La iniciativa de este viaje internacional ha sido impulsada directamente por el actual papa, León XIV, quien declaró formalmente que este sería el año jubilar de Francisco de Asís. Esta declaración ha generado alegría entre los frailes franciscanos y las monjas clarisas de todo el mundo, consolidando un año de gracia y reflexión espiritual global. El jubileo no es un evento aislado, sino parte de una celebración mayor que busca renovar el carisma franciscano a nivel planetario.

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El papa recordó durante la declaración que San Francisco enseñó en su tiempo un nuevo saludo característico: El Señor os dé la paz. Esta frase no solo es un saludo litúrgico, sino que se ha convertido en el carisma fundamental de los franciscanos y la inspiración principal de estadistas pacifistas contemporáneos. La visita del relicario en Santander se interpreta como una oportunidad para recibir esta herencia de paz y entregarla a la tierra santandereana.

Contexto histórico y legado espiritual

La reliquia transportada es de primer grado y representa una fracción física del santo. La mayor parte de sus restos óseos permanecen custodiados en una urna de cristal en la iglesia inferior de la basílica de San Francisco de Asís en Italia. Estos restos principales solo fueron hallados el 12 de diciembre de 1818, siglos después de que fray Elías de Cortona los hubiera inhumado profundamente bajo el altar mayor original. Este descubrimiento arqueológico y espiritual añade una capa de importancia histórica a la devoción actual.

El legado cultural de San Francisco ha inspirado figuras literarias y humanitarias de primer orden. El premio Nobel de literatura, el escritor místico Nikos Kazantzaki, dejó una novela maravillosa sobre este visitante titulada El pobre de Asís. Kazantzaki dedicó esta obra al doctor Albert Schweitzer, a quien denominó el San Francisco de Asís de nuestro tiempo. Este vínculo literario y humanitario refuerza la relevancia del personaje más allá de la estricta esfera religiosa.

Impacto en la comunidad y próximos pasos

La presencia del relicario en Santander ofrece una oportunidad única para la contemplación privada y la comunidad local. A diferencia de las grandes peregrinaciones masivas, esta visita discreta permite a los fieles conectar con la figura histórica de manera íntima. La ruta continúa su recorrido por otros puntos del país antes de su salida programada para enero del próximo año.

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Los responsables de la custodia de la reliquia han emphasized que la seguridad y el respeto litúrgico son prioritarios. La comunidad de Pamplona, así como las de Bucaramanga y Piedecuesta, ha mostrado una recepción silenciosa pero significativa. Este modelo de devoción discreta contrasta con la exposición mediática habitual de objetos sagrados, enfocándose en la experiencia espiritual directa del peregrino.