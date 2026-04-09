Remesas colombianas: un motor económico que impulsa el consumo y supera las exportaciones petroleras

Las remesas enviadas por colombianos en el exterior continúan fortaleciendo la economía nacional, superando las exportaciones de petróleo y convirtiéndose en un soporte clave para el consumo interno y el turismo. El aumento de la migración y la situación laboral de los emigrantes son factores determinantes.

El flujo de remesas provenientes de colombianos en el exterior continúa fortaleciendo la economía del país, impulsando el consumo interno y el sector turístico. Durante los primeros dos meses del 2026, los envíos de dinero realizados por trabajadores colombianos alcanzaron los US$2.121,27 millones, superando significativamente las exportaciones de petróleo y otros productos tradicionales.

Esta tendencia de crecimiento se ha mantenido durante los últimos cinco años, marcando máximos históricos y consolidando las remesas como un pilar fundamental para la economía nacional. Los migrantes colombianos, principalmente desde Estados Unidos, España y otros países europeos, envían un promedio mensual de entre US$470 y US$506. Este ingreso constante de divisas ha demostrado ser un factor clave en la estabilidad económica, especialmente en un contexto global marcado por incertidumbre. \El incremento en las remesas se atribuye principalmente al aumento de la migración colombiana hacia el exterior, fenómeno que se ha intensificado en la última década y particularmente en los últimos tres años. La presencia de una creciente población colombiana en países como Estados Unidos y España ha generado un mayor volumen de remesas familiares. Este aumento no solo beneficia a los receptores directos de las remesas, sino que también tiene un impacto positivo en la economía en general, al impulsar el consumo y generar actividad económica en diversos sectores. El exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, destaca la importancia de la migración como un factor clave en el aumento de los ingresos por remesas, resaltando el vínculo que mantienen los migrantes con su país de origen. En 2024, la cantidad de personas que reciben estas remesas ascendió a 2,1 millones de colombianos, en comparación con el millón en 2016, demostrando el creciente impacto que tienen en el bienestar social.\La relevancia de las remesas para la economía colombiana es innegable, especialmente en comparación con las exportaciones de productos tradicionales como el petróleo y el carbón, que han experimentado descensos en los últimos años. Las remesas, además de superar a las exportaciones de petróleo y café, casi triplican las de carbón, lo que pone de manifiesto su importancia como fuente de ingresos. Es crucial analizar la situación económica de los colombianos en los países receptores de remesas, ya que su capacidad de generar ingresos y encontrar trabajo influye directamente en el volumen de dinero enviado. En Estados Unidos, por ejemplo, la ocupación laboral de los colombianos en el sector servicios es significativa, lo que les brinda mayores oportunidades y estabilidad económica. El sector servicios representa una importante porción del PIB de Estados Unidos, y la baja tasa de desempleo en este sector es un factor determinante para el envío de remesas





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