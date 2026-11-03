Remesas desde Colombia superan los 850 millones en el primer semestre de 2026

Las transferencias de dinero desde Colombia alcanzaron más de 850 millones de dólares entre enero y junio de 2026, duplicando el volumen del año anterior, según datos de Global66.

Las transferencias de dinero realizadas por usuarios en Colombia hacia destinos internacionales registraron un aumento significativo durante el primer semestre de 2026. Según un análisis detallado de la plataforma de pagos Global66, el volumen total de operaciones que salieron de Colombia superó la marca de 850 millones de dólares. Este monto representa un crecimiento sustancial en comparación con los más de 300 millones reportados en el mismo periodo del año anterior. La información ofrece una visión clara de las conexiones financieras y los flujos monetarios que conectan a los residentes colombianos con otras partes del mundo.

Destinos principales para las transferencias

El análisis revela que España y Estados Unidos son los principales receptores de estos fondos. Entre abril y junio de 2026, las transferencias dirigidas a España superaron los 7 millones de dólares. Paralelamente, las remesas enviadas a Estados Unidos alcanzaron cifras superiores a los 6 millones de dólares. Estos datos reflejan la importancia continua de estos dos países como destinos clave para los envíos de dinero, manteniendo su posición dominante en el mercado de remesas digitales.

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México también se consolidó como un destino destacado, procesando más de 5 millones de dólares durante el segundo trimestre. Le siguieron Chile, con un monto superior a 3 millones, y Canadá, que registró más de 2,5 millones de dólares. Estas cifras no solo muestran los destinos más populares, sino también la diversidad geográfica de las necesidades financieras de los usuarios colombianos, quienes buscan apoyo en múltiples regiones.

Diversificación de los usos del dinero

De acuerdo con la empresa, estos movimientos financieros no se limitan únicamente al apoyo familiar tradicional. Los fondos incluyen recursos destinados a la alimentación, la vivienda, la salud y la educación. Además, existen pagos asociados con viajes, inversiones, compras y actividades comerciales. Esta diversificación indica que los usuarios utilizan las transferencias internacionales para una amplia gama de propósitos económicos y personales, más allá del apoyo básico.

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Daniel Londoño Tapia, responsable de Global66 en Colombia, señaló que el comportamiento de los usuarios refleja una diversificación de las necesidades financieras internacionales. Esta tendencia sugiere que las transferencias ahora sirven para fines más complejos y variados, adaptándose a las circunstancias cambiantes de los individuos y empresas que utilizan la plataforma.

Crecimiento sostenido y proyecciones futuras

El volumen de transferencias originadas en Colombia a través de Global66 superó los 850 millones en el primer semestre de 2026. Este es un contraste marcado con los más de 300 millones reportados en igual periodo de 2025. Dentro del total semestral, las remesas sobrepasaron los 280 millones de dólares, un monto equivalente a 2,5 veces el registrado un año antes. El número de operaciones también aumentó considerablemente.

Entre enero y junio se realizaron cerca de tres millones de transacciones, lo que representa 2,5 veces las del mismo semestre de 2025. Con estos resultados, Colombia presentó el mayor crecimiento entre los cuatro mercados analizados por la compañía, que incluyen Argentina, Chile, Perú y Colombia. Este desempeño destaca la dinamización del sector de pagos digitales en el país y su integración con los mercados globales.