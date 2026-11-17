La salida de Jaime Vives de Coljuegos es la más reciente en una oleada de destituciones que incluye a ministros y jefes de entidades como DANE y Colpensiones por decisiones del presidente De la Espriella.

La dirección de Coljuegos ha quedado vacante con la partida de Jaime Vives, una remoción ordenada directamente por el presidente Gustavo De la Espriella que se convierte en el episodio más reciente de una profunda rotación en el equipo gubernamental. Esta decisión cierra un ciclo de apenas tres meses de mandato durante el cual se han producido cambios significativos en la alta funcionalidad pública. La salida de Vives responde a cuestionamientos sobre la ética de su gestión y sus credenciales académicas, marcando el inicio de una nueva etapa de limpieza administrativa.

Causas de la salida de Jaime Vives de Coljuegos

La destitución de Jaime Vives se desencadenó tras una revelación periodística del medio la Silla Vacía, que documentó una especialización realizada en apenas dos meses en la Universidad del Magdalena. Para asumir la dirección de Coljuegos, era un requisito indispensable contar con un posgrado, y esta formación acelerada generó dudas sobre la validez de su perfil. El mandatario ordenó la renuncia argumentando que la legalidad formal no es suficiente y que toda la actuación debe regirse por estrictos principios éticos. Esta exigencia de integridad se ha convertido en el pilar central de las políticas de personal del actual gobierno.

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Rotaciones en Ministerios Clave

Los cargos de mayor jerarquía política han experimentado una renovación intensiva. Viviane Morales renunció a la cartera de Educación el pasado 2 de septiembre, alegando motivos familiares, aunque posteriormente retornaría al gobierno el 23 de octubre como comisionada de paz. En la misma cartera, la llegada de la nueva ministra Ilva Hoyos derivó en la salida de Camilo Noguera Pardo como viceministro de Educación Superior y de Gledy María Foliaco a cargo de Educación Preescolar, Básica y Media. Esta reconfiguración busca alinear las políticas educativas con la visión del ejecutivo actual.

Desafíos en el Interior y Presupuesto Nacional

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, también fue removido de su puesto. Su salida se atribuye a la crisis política derivada del hundimiento del Presupuesto General de la Nación para el año 2027, el cual no logró ser conciliado en el Congreso. Como consecuencia, el Gobierno se vio obligado a decretarlo por vía ejecutiva, lo que puso en evidencia fallas en la articulación legislativa. Con la llegada de Alejandro Ordóñez a la cartera del Interior, se produjeron cambios paralelos, como la renuncia de Carlos Eduardo Gechem como viceministro general.

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Jefes de Entidades Estatales Declarados Insubsistentes

El presidente De la Espriella ha sido contundente en la remoción de titulares de entidades autónomas y descentralizadas. El director del DANE, Ricardo Valencia, fue declarado insubsistente tras una rueda de prensa donde afirmó no hallar inconsistencias en las cifras de desempleo del gobierno anterior. Del mismo modo, se solicitó la renuncia de Carlos Montoya Muñoz, presidente de Colpensiones, debido a dificultades para responder con precisión sobre el presupuesto y el funcionamiento del sistema pensional ante el Senado. Además, el capitán Germán Miranda, director de Bomberos, fue declarado insubsistente por actuaciones graves que requieren esclarecimiento.

Impacto en la Administraciones y Nuevos Nombramientos

La ola de cambios afecta también a niveles inferiores de la burocracia y agencias especializadas. Andrés Camilo Pardo renunció a la vicepresidencia de la ANI tras una polémica sobre una fotografía con un ministro del periodo anterior. Magda Yolima Amaya Arévalo presentó su renuncia tras tres días en la secretaría general del Ministerio TIC, tras descubrirse su vínculo con el FFIE en el gobierno pasado. Otros nombramientos revocados o renuncias incluyen a Iván Sánchez de Adres, Camilo Noguera del Icanh, y Jaime Uribe del Fondo Milagro, en un esfuerzo por limpiar la estructura administrativa de la corrupción y la ineficiencia.