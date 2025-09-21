Remodelación del Metropolitano: Barranquilla busca un estadio de talla mundial

La Alcaldía de Barranquilla avanza en la remodelación del estadio Metropolitano Roberto Meléndez, con el objetivo de aumentar su capacidad y convertirlo en un estadio de talla mundial. Se espera que las obras comiencen a finales de este año, con el Junior jugando temporalmente en el Romelio Martínez.

Desde hace varios meses, la Alcaldía de Barranquilla ha estado trabajando arduamente en la ambiciosa remodelación del emblemático estadio Metropolitano Roberto Meléndez, un escenario deportivo de gran importancia para la ciudad, ya que es la sede del equipo de fútbol Junior y el lugar donde la Selección Colombia disputa sus partidos de las eliminatorias suramericanas.

El alcalde Alejandro Char, en recientes declaraciones, ha revelado detalles emocionantes sobre el proyecto, enfatizando la prioridad de aumentar significativamente la capacidad del estadio. Este aumento de aforo es crucial, ya que permitiría a Barranquilla ser sede de finales de competiciones internacionales de gran prestigio, como la Copa Sudamericana del año 2026, un hito que consolidaría a la ciudad como un referente en el ámbito deportivo a nivel continental. La inversión en el Metropolitano no solo beneficiará al deporte, sino que también impulsará el desarrollo económico y turístico de Barranquilla, atrayendo a miles de visitantes y generando nuevas oportunidades de empleo y crecimiento.\En el transcurso de este sábado, el alcalde Char actualizó la información sobre el proyecto, proporcionando detalles importantes sobre el avance de los trabajos. Según sus declaraciones, la etapa de preconstrucción está en su fase final, lo que significa que la licitación pública para la remodelación se abrirá en los próximos días. El alcalde expresó su entusiasmo al afirmar que el Metropolitano de Barranquilla alcanzará un nivel superior, convirtiéndose en un estadio de talla mundial. Además, Char anticipó que Colombia pronto podrá conocer la magnitud de la transformación que experimentará este histórico escenario deportivo. La remodelación del Metropolitano no solo se enfocará en la renovación de la fachada, sino que también incluirá cambios significativos en la infraestructura interna. Uno de los cambios más destacados es la eliminación de la pista atlética, un elemento que limitaba la capacidad del estadio. Al eliminar la pista, se ganará espacio para la instalación de nuevas graderías, permitiendo que más espectadores puedan disfrutar de los partidos en vivo. Adicionalmente, las imágenes reveladas muestran mejoras significativas en el túnel de salida a la cancha, los vestuarios y las tribunas, lo que garantizará una experiencia más cómoda y moderna para los jugadores y los aficionados.\La Alcaldía de Barranquilla tiene como objetivo iniciar las obras de remodelación a finales del presente año. Esto implicará que el equipo Junior, mientras se realizan los trabajos, deberá buscar una nueva sede para sus partidos. La opción más probable es el estadio Romelio Martínez, que fue la primera casa del Junior en Barranquilla. Este cambio temporal permitirá que el equipo siga compitiendo mientras se completa la renovación del Metropolitano. El proyecto de remodelación del Metropolitano Roberto Meléndez representa una inversión significativa en la infraestructura deportiva de Barranquilla, lo que demuestra el compromiso de la administración local con el desarrollo del deporte y el bienestar de sus ciudadanos. La modernización del estadio no solo mejorará la experiencia de los aficionados y los jugadores, sino que también fortalecerá la imagen de Barranquilla como una ciudad moderna y vibrante, capaz de albergar eventos deportivos de clase mundial. El proyecto es un claro ejemplo de cómo la inversión en infraestructura puede generar un impacto positivo en la economía local y en la calidad de vida de los habitantes. La expectativa en Barranquilla es alta, y se espera con ansias la inauguración del nuevo Metropolitano, un estadio que sin duda marcará un antes y un después en la historia del fútbol colombiano





