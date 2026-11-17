Renault-Sofasa lanza la preventa del Renault 4 E-Tech en Colombia desde 99.990.000 pesos, con entregas para mayo de 2027, bajo la estrategia de electrificación de la marca.

Renault-Sofasa oficializó el regreso del icónico Renault 4 a Colombia mediante la versión totalmente eléctrica E-Tech, iniciando su preventa el 13 de noviembre en el marco del Salón Internacional del Automóvil de Bogotá. Esta nueva propuesta comercializa unidades desde 99.990.000 pesos, una tarifa promocional disponible únicamente para pedidos formalizados durante los meses de noviembre y diciembre de 2026, siempre y cuando el inventario inicial no se agote. Los compradores interesados pueden asegurar su unidad mediante un depósito reembolsable de 1 millón de pesos en las sedes de concesionarios Renault a nivel nacional o durante el evento automotriz.

Detalles Técnicos y Prestaciones del Renault 4 E-Tech

El vehículo eléctrico mantiene la esencia versátil de su antecesor histórico pero incorpora tecnología moderna y un diseño renovado que lo distingue significativamente en el mercado. La carrocería presenta elementos distintivos como el logo y la parrilla frontal iluminados, rines diamantados de 18 pulgadas y una altura al suelo de 18,1 centímetros para mejorar la capacidad off-road. Está disponible en cuatro opciones de color: blanco glacial, gris urbano, rojo carmín y azul nube, todos combinados con un techo bitono de color negro.

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En cuanto a su motorización, el Renault 4 E-Tech cuenta con un sistema eléctrico que desarrolla 150 caballos de fuerza y 245 Nm de torque, garantizando una respuesta dinámica. La autonomía oficial declarada es de 409 kilómetros bajo el ciclo de pruebas homologado WLTP, lo que representa un cambio radical respecto a las versiones anteriores. Además, el interior se centra en la digitalización con un tablero virtual de 10 pulgadas y una pantalla multimedia de igual dimensión, integrando el ecosistema de Google y conectividad inalámbrica para duplicar aplicaciones del teléfono móvil.

Posicionamiento de Stakeholders y Estrategia Comercial

Juan Camilo Vélez Martínez, presidente y director general de Renault-Sofasa, destacó el valor emocional de este lanzamiento para los consumidores locales. Vélez Martínez afirmó que el modelo es parte fundamental de la memoria colectiva colombiana, evocando recuerdos de primeros viajes y aprendizajes de conducción transmitidos entre generaciones. Para la dirección ejecutiva, este retorno simboliza una oportunidad estratégica para acercar la movilidad eléctrica tanto a quienes conocieron el modelo clásico como a las nuevas audiencias jóvenes.

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Sara Betancur, gerente de Marketing de Renault-Sofasa, complementó esta visión afirmando que la compañía escucha activamente a sus clientes para adaptar su portafolio a sus nuevas necesidades. Betancur enfatizó que la llegada de este vehículo eléctrico refleja el compromiso de la marca con el mercado colombiano, alineándose con su plan estratégico futureready. Este plan busca construir un negocio más tecnológico y sostenible, avanzando hacia una meta de electrificación que representa el 40% del portafolio total de la marca en el país.

Impacto en el Mercado y Cronograma de Entregas

La estrategia de Renault-Sofasa para la comercialización incluye flexibilidad en los sistemas de carga para adaptarse a las infraestructuras residenciales existentes en Colombia. El Renault 4 E-Tech admite conexión tanto a tomas domésticas estándar de 110 voltios como a instalaciones de mayor potencia de 220 voltios. Sin embargo, la compañía no ha divulgado especificaciones técnicas precisas sobre los tiempos de carga para cada una de estas modalidades eléctricas, dejando esta variable sujeta a las condiciones de instalación de cada propietario.

Las primeras entregas de los vehículos reservados están programadas para ocurrir en mayo de 2027, una fecha que Renault-Sofasa mantiene sujeta a revisiones logísticas. La compañía advirtió que los cronogramas pueden variar dependiendo de la disponibilidad física de los vehículos y de las condiciones operativas internacionales. Renault-Sofasa, que cumple 57 años de operación en el país con más de 1,7 millones de vehículos ensamblados, continúa su expansión mediante inversiones significativas, como la confirmada de 150 millones de dólares para una nueva planta en Envigado, consolidando a Colombia como una plataforma exportadora clave.