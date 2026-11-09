Rendón advierte sobre el PetroQuinterismo en Antioquia tras la visita de Petro a Medellín

El gobernador Andrés Julián Rendón alertó sobre el avance del PetroQuinterismo en Antioquia de cara a 2027, tras el encuentro de Gustavo Petro con dirigentes del Pacto Histórico.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, lanzó una advertencia contra el movimiento que denominó PetroQuinterismo tras la visita del expresidente Gustavo Petro a Medellín. Petro se reunió con dirigentes y representantes del Pacto Histórico en el departamento, y la reacción de Rendón se difundió a través de su cuenta de X.

Según el mandatario departamental, ese sector político buscaría ganar terreno en la región de cara a 2027 y estaría tratando de conseguir aliados en Antioquia. La reacción vuelve a poner sobre la mesa las diferencias entre el petrismo y la administración departamental, y anticipa un escenario de tensión de cara a las elecciones del próximo año.

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Los planteamientos de Gustavo Petro durante su encuentro en Medellín

Durante su encuentro político en la capital antioqueña, Gustavo Petro abordó asuntos del panorama nacional y las posiciones que, a su juicio, debería defender el progresismo.

Uno de los ejes de su intervención fue el papel que, según el exmandatario, ha tenido su administración en el fortalecimiento de las familias colombianas. Petro atribuyó esos resultados a la política de salario mínimo vital familiar.

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Petro afirmó que durante su gobierno se redujeron tanto la violencia intrafamiliar como los hurtos. Presentó ambas afirmaciones como consecuencia de la disminución de la pobreza.

El exmandatario también se refirió a la relación entre el progresismo y la Iglesia católica. Según su planteamiento, ambos sectores pueden coincidir en la protección del medioambiente y en la necesidad de establecer mecanismos de control público internacional sobre el desarrollo de la inteligencia artificial.

Reacción de Andrés Julián Rendón frente al PetroQuinterismo

El gobernador Andrés Julián Rendón respondió al encuentro con un mensaje en X en el que usó el término PetroQuinterismo para referirse al sector político vinculado al Pacto Histórico.

En su publicación, Rendón afirmó que los antioqueños estaban advertidos para el 2027 y sostuvo que el PetroQuinterismo busca incautos, mañosos y cómplices en la región. Preguntó si la sociedad antioqueña se lo permitirá y respondió que seguirán resistiendo.

El gobernador cerró su mensaje con la expresión 'Candado y doble llave', con la que reforzó su postura frente a ese movimiento político.

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La reacción del mandatario departamental se produce en medio de las diferencias entre ambos sectores, que se hacen visibles en Antioquia antes de las elecciones del próximo año.

Pacto por la Vida y la invitación a Álvaro Uribe Vélez

Petro propuso construir un denominado 'Pacto por la Vida' para reunir a distintos sectores que se opongan al actual Gobierno, y extendió una invitación al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

De acuerdo con la información publicada, el exmandatario planteó que ese acercamiento entre sectores históricamente enfrentados podría incluir incluso un acuerdo electoral. Su argumento fue defender la Constitución y hacer frente a lo que calificó como 'narcofascismo'.

Este planteamiento fue uno de los de mayor controversia política de la visita. El texto original no registra una respuesta del expresidente Álvaro Uribe Vélez a esa invitación.

Para el escenario político, la disputa por aliados en Antioquia, según lo planteado por Rendón, marcará el calendario regional de cara al próximo año.