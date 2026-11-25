El gobernador Andrés Julián Rendón propone destinar el 10% del recaudo de renta a obras privadas para la reconstrucción post-sismo en Colombia.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, presentó esta miércoles 25 de noviembre de 2026 en Cartagena una propuesta clave para la reconstrucción del país. Durante la inauguración del XXIII Congreso Nacional de la Infraestructura, el mandatario exigió elevar el cupo Confis de obras por impuestos al 10% del recaudo del impuesto de renta. Esta medida busca canalizar recursos privados exclusivamente para la reconstrucción tras los efectos del sismo.

Actualmente, el cupo Confis representa apenas el uno por ciento del recaudo tributario nacional. Rendón estimó que ampliar esta cifra permitiría Apropiar entre 12 y 15 billones de pesos durante las cuatro vigencias del actual Gobierno. El país recauda cerca de 150 billones de pesos anualmente por concepto de renta, lo que demuestra el potencial de capitalización disponible si se modifica la normativa vigente.

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Propuesta técnica para agilizar la ejecución

El gobernador argumentó que las dimensiones de la tragedia exigen una respuesta audaz que supere la capacidad ordinaria del Estado. La propuesta no es nueva, pues ya fue presentada al presidente de la República junto al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, poco después del sismo. Rendón señaló que el esquema de obras por impuestos vincula inmediatamente a los ejecutores privados más eficientes del sector.

Un obstáculo técnico crítico identificado por Rendón es la incompatibilidad entre el esquema llave en mano y los diseños detallados. La Dian exige contratos donde el privado asume riesgos de costos, pero el Invías y los ministerios pujan por precios unitarios. Esta contradicción paraliza la ejecución porque los contratistas temen penalizaciones por discrepancias en los diseños.

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Rendón solicitó explícitamente armonizar la normativa para permitir que los privados ejecuten obras sin estas barreras administrativas. Para articular esta solución, señaló a Luis Felipe Henao, gerente del Fondo Milagro, como la figura responsable de coordinar con las agencias del Gobierno. Tatyana Orozco, presidenta de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, intervino para exigir claridad sobre quién emite las órdenes de resolución de estos conflictos.

Obstáculos en la cofinanciación territorial

La segunda restricción técnica es la prohibición actual de permitir la cofinanciación de los territorios en las obras por impuestos. El mecanismo obliga a que el pago se realice exclusivamente con recursos privados, lo que disuade a inversionistas que podrían aportar parte del financiamiento. Esta barrera impide cerrar la totalidad de las obras cuando el capital privado es insuficiente por sí solo.

Además, el mandato limita el mecanismo a los municipios PDET y Zomac. Rendón afirmó que esta restricción excluye a otras zonas afectadas por el sismo que no pertenecen a esas categorías específicas. Ampliar el alcance es vital para garantizar que la reconstrucción llegue a todos los territorios golpeados por la catástrofe sísmica.

Balance de la respuesta en Antioquia

Antes de detallar las propuestas nacionales, Rendón presentó un balance positivo de la emergencia en Antioquia. Afirmó que el departamento atendió todas las contingencias derivadas de las afectaciones en Chocó, el Eje Cafetero y el Valle del Cauca. El levantamiento de daños lo realizaron los alcaldes locales, identificando a cerca de dos mil familias con viviendas averiadas.

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El gobernador aseguró que todas las viviendas que solicitaron reparación recibieron los materiales necesarios para su arreglo. Este proceso se ejecutó a través del banco virtual de materiales de la Empresa de Vivienda de Antioquia (Viva). Este instrumento, que opera desde hace 25 años, permitió entregar insumos de forma rápida y eficiente a los damnificados.

Hoy en día, todas las familias reportadas están en proceso de reconstrucción con los insumos entregados. La estrategia de Rendón combina esta respuesta inmediata con un cambio estructural en la financiación nacional. El objetivo final es transformar la tragedia en una oportunidad para modernizar los mecanismos de inversión pública en Colombia.