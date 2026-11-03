Rendón presenta tres iniciativas para aliviar crisis fiscal de Colombia

Andrés Julián Rendón propuso reestructurar ministerios, mayor autonomía territorial y reformar salud para ahorrar tres billones y reducir el déficit.

Andrés Julián Rendón se reunió con el presidente Abelardo De La Espriella para plantear tres iniciativas clave que buscan aliviar la delicada situación financiera del país. Durante este encuentro estratégico, el gobernador destacó la urgencia de implementar medidas estructurales que permitan enfrentar la compleja crisis fiscal que atraviesa la nación.

Eficiencia mediante reestructuración ministerial

La primera propuesta consiste en la creación de una República de la ley de rescate fiscal mediante la reducción drástica de los ministerios actuales. Rendón argumentó que esta reorganización administrativa liberaría recursos significativos, estimados en al menos tres billones de pesos, los cuales podrían destinarse a necesidades prioritarias del Estado.

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El plan detallado sugiere fusionar varias carteras ministeriales para optimizar la gestión pública. Se propone un ministerio de Seguridad que integre Interior y Justicia, y otro de Desarrollo Social que agrupe salud, educación, deporte, cultura, prosperidad social y trabajo.

Adicionalmente, se plantea unificar Hacienda y Crédito Público con Planeación Nacional, así como crear un ministerio de Desarrollo Económico que incluya Agricultura, Comercio, Minas y Ciencia. También se sugiere un ministerio de Desarrollo Territorial que abarque Ambiente, Transporte, Vivienda y TIC, manteniendo Defensa exclusivamente para asuntos de seguridad y Relaciones Exteriores para la diplomacia.

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Autonomía territorial y ajustes en salud

En segundo lugar, el gobernador solicitó al jefe de Estado aumentar la autonomía territorial, señalando que actualmente la Nación ejerce un control excesivo que limita el desarrollo local. Esta medida busca empoderar a las regiones para gestionar sus propios recursos y necesidades de manera más efectiva y eficiente.

Finalmente, Rendón propuso una reforma en el sector salud para optimizar el gasto público. Sugirió eliminar el modelo de equipos básicos de salud implementado durante el gobierno de Gustavo Petro, liberando recursos estimados en ocho billones de pesos.

Estos fondos se destinarían a nivelar y mejorar la Unidad de Pago por Capitación, lo que permitiría abordar temas pendientes como la entrega de medicamentos a pacientes y la resolución de procedimientos médicos atrasados. Esta medida busca garantizar una atención más equitativa y oportuna para la población colombiana.

Contexto del déficit fiscal colombiano

La iniciativa de Rendón se enmarca en un contexto económico crítico, donde el déficit fiscal total de Colombia alcanzó el 9.4 por ciento del Producto Interno Bruto. Esta cifra supera ampliamente las metas establecidas por el gobierno oficial.

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Las autoridades fiscales tienen como objetivo principal reducir este desequilibrio para situarlo en el 7.2 por ciento del PIB en el corto plazo y llegar al 2.3 por ciento en el mediano plazo. El plan presentado por el gobernador representa una hoja de ruta para alcanzar estas metas de manera ordenada.

La reducción del déficit es crucial para mantener la estabilidad macroeconómica y la confianza de los mercados internacionales. Las tres iniciativas propuestas buscan no solo ahorrar recursos, sino también modernizar la estructura estatal para una mayor eficiencia operativa.