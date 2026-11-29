Andrés Julián Rendón detalla su legado en Antioquia con inversiones clave como el acueducto de Urabá por 1,6 billones y el cierre del túnel del Toyo.

Andrés Julián Rendón tiene programado entregar el Túnel del Toyo este mes de octubre durante el último año de su gestión como gobernador de Antioquia. Asimismo, planea dejar contratado el proyecto del acueducto de Urabá mediante la asignación de vigencias futuras por valor de $1,6 billones. Adicionalmente, se contempla licitar la construcción del ferrocarril que conectará Bello con Barbosa, una obra valorada en aproximadamente $1,4 billones de pesos colombianos. Estas declaraciones fueron realizadas por el mandatario en una entrevista concedida al periódico EL COLOMBIANO.

Defensa del modelo del Área Metropolitana

Andrés Julián Rendón define el Área Metropolitana como un mecanismo asociativo diseñado para que los municipios resuelvan conjuntamente problemas que individualmente resultan costosos o imposibles de atender. El gobernador señala que esta unión busca abordar desafíos críticos en transporte, integración, salud y seguridad. Busca que los municipios identifiquen y resuelvan hechos que afectan a toda la región metropolitana.

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El expresidente del Área Metropolitana destaca que la discusión pública ha estado rodeada de desinformación por parte de los sectores opositores. Menciona específicamente las alegaciones falsas sobre la construcción de rellenos sanitarios en El Santuario, San Vicente y otros municipios. Asegura que estas afirmaciones carecen de fundamento técnico y ambiental, especialmente dada la proximidad del vertedero José María Córdova.

Rendón refuta igualmente la mentira sobre el traslado de agua en costales hacia Rionegro. Explica que Rionegro no tiene problemas de abastecimiento y que la llegada de EPM garantiza su suministro para los próximos cincuenta años. Por el contrario, municipios como El Carmen de Viboral y Marinilla enfrentan racionamientos por no participar en el Plan Departamental de Aguas. Este plan es un mecanismo de unión entre municipios, el departamento y la Nación para la infraestructura hídrica.

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Ahorro burocrático y saneamiento de obras

Andrés Julián Rendón asegura que al asumir la gobernación encontró una administración burocratizada y con derroche. Decidió reducir drásticamente el gasto administrativo y el tamaño del componente directivo a la mitad. Esta medida permitió ahorrar $235.000 millones solo en el primer año de gestión. Los recursos ahorrados se destinaron a políticas sociales vigorosas y a tapar el vacío financiero del túnel del Toyo.

La obra del Túnel del Toyo demandó recursos de las regiones por un monto superior a $850.000 millones. El Departamento de Antioquia aportó un poco más de $500.000 millones y el Distrito aportó $340.000 millones. El gobernador sostiene que había que resolver la obra para evitar que se convirtiera en un elefante blanco. La vía al mar debió mantenerse como una obra icónica de la ingeniería.

Parte del ahorro obtenido también se utilizó para entregar una pequeña pensión a personas mayores que envejecieron en la pobreza. El objetivo era proporcionar recursos para acceder a la canasta básica de alimentos a quienes no tenían seguro. El mandatario califica como curioso que un gobierno de derecha haya puesto a las mujeres en el corazón de la lucha contra el hambre y la vivienda digna.

Legado hídrico y proyección fiscal

Andrés Julián Rendón señala que han pasado 44 años desde que el presidente Belisario Betancur prometió el acueducto para Urabá en 1982. Diecinueve gobernadores y diez presidentes no lograron concretar la gran obra. El actual gobierno aprovechó la bonanza de recursos por la conciliación con Hidroituango. Esta hidroeléctrica producirá excedentes para el Idea durante los próximos seis o siete años.

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Con autorización de la Asamblea, el gobierno ha comprometido vigencias futuras por $1,6 billones para el acueducto de Urabá. Se busca dejar contratado el proyecto el próximo año. Este instrumento financiero permite financiar infraestructura de largo plazo sin afectar el presupuesto inmediato. El proyecto representa la culminación de una deuda histórica con la región del Urabá.

El gobernador también menciona la licitación del ferrocarril Bello-Barbosa como otro pilar de su gestión. Esta conexión ferroviaria está valorada en $1,4 billones y busca mejorar la movilidad regional. La combinación de estas obras representa un cambio estructural en la infraestructura antioqueña. El objetivo es integrar territorios y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.