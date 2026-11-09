Rendición de Cuentas 2026: Alcaldía de Cartagena anuncia audiencia virtual

La Alcaldía de Cartagena celebrará la audiencia pública virtual para la vigencia 2026 el 11 de diciembre, presentando avances del Plan de Desarrollo y abriendo canales de participación ciudadana.

La Alcaldía Mayor de Cartagena confirmará la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas correspondiente a la vigencia 2026 para el próximo 11 de diciembre. Este evento institucional tiene como objetivo central presentar a la ciudadanía los resultados generales, los avances significativos y las acciones específicas desarrolladas por la administración durante el periodo.

Estrategia de Participación Ciudadana Virtual

La Alcaldía Mayor de Cartagena ejecutará esta jornada de rendición de cuentas bajo una modalidad exclusivamente virtual, diseñada para maximizar el alcance y la accesibilidad para todos los residentes del Distrito. Los ciudadanos podrán seguir la transmisión oficial a través del canal de YouTube propiedad de la Alcaldía Mayor de Cartagena, lo que garantiza una conexión directa con la información de gestión pública.

Also read Feria de Negocios Verdes 2026 en Cartagena: fecha y programación

Esta metodología digital se ha implementado específicamente para permitir que los cartageneros se conecten de manera sencilla y conozcan toda la información relacionada con la gestión adelantada por el Gobierno distrital durante el año en curso. La plataforma digital actúa como el canal principal para la divulgación oficial de los datos estadísticos y narrativos de la administración.

Canales Oficiales para Preguntas y Consultas

La Alcaldía Mayor de Cartagena habilitará sus cuentas oficiales en las plataformas digitales Instagram, Facebook y X como espacios exclusivos para recibir las preguntas, inquietudes y temas de interés por parte de los cartageneros. Este mecanismo busca fomentar una participación ciudadana activa en este ejercicio de transparencia, permitiendo que la comunidad formule interrogantes directas sobre la gestión distrital.

Advertisement

Se informará oportunamente a través de estos mismos canales oficiales, a partir de una fecha que se anunciará próximamente, sobre cuándo estarán habilitados estos espacios digitales para que la ciudadanía pueda enviar sus consultas. Los usuarios podrán proponer los asuntos específicos que desean conocer o aclarar durante la audiencia pública programada para diciembre.

Diálogo Institucional y Plan de Desarrollo Vigente

Este ejercicio institucional busca propiciar un diálogo constructivo entre la Administración local y la ciudadanía alrededor de la gestión pública, facilitando el acceso a la información y promoviendo el seguimiento riguroso de los compromisos establecidos.

El enfoque central de la audiencia recae en los resultados del Plan de Desarrollo 2024-2027, titulado 'Cartagena, Ciudad de Derechos', el cual estructura las acciones estratégicas del Distrito. La transparencia en estos datos permite a la comunidad evaluar el cumplimiento de las metas prometidas durante la campaña electoral y la posterior gestión.

Antecedentes de Eficiencia y Resultados 2025

En diciembre del año pasado, la Alcaldía de Cartagena realizó el evento Diálogos de Superciudad: Rendición de Cuentas 2025, un espacio de socialización y diálogo directo con la ciudadanía liderado por el alcalde Dumek Turbay y todo el gabinete distrital. Este evento anterior tuvo lugar en la Institución Educativa San Francisco de Asís, ubicada en el barrio Arroz Barato, estableciendo un precedente de cercanía con la comunidad.

Advertisement

Durante la jornada anterior, el Gobierno distrital presentó ante la comunidad los avances del Plan de Desarrollo 2024-2027: Cartagena, Ciudad de Derechos. La administración evidenció un cumplimiento del 38 % de las metas totales del cuatrienio y alcanzó un 61 % de cumplimiento en lo programado específicamente para la vigencia 2025, con corte de datos al 15 de septiembre.

De acuerdo con los criterios de eficiencia definidos en el sistema de seguimiento institucional, la administración clasificó el desempeño del Plan de Desarrollo como alto. Esta calificación positiva se sustentó en la obtención de seis victorias por cada una de las cinco líneas estratégicas que estructuran la hoja de ruta del Distrito, consolidando el marco de gestión para la próxima rendición de cuentas.